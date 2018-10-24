В Австралії у будинку для літніх людей 102-річний чоловік зґвалтував 94-річну жінку
В австралійському місті Сідней 102-річний чоловік скоїв сексуальний злочин проти мешканки будинку для літніх людей.
Чоловік напав на 94-річну жінку під час обіду, пише SMH.
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У закладі заявили, що "глибоко шкодують, що цей напад стався саме в установі".
Ми співчуваємо мешканці та її сім'ї за те, що вони переживають. Безпека і добробут наших жителів – наш пріоритет, і ми зв'язалися з поліцією і департаментом охорони здоров'я, коли дізналися про це,
– прокоментував один із співробітників.
Нападника заарештували. Йому загрожує до семи років за ґратами. Суд призначили на 20 листопада.
Джерело: 24 Канал
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