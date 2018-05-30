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В гостях у зірки: як виглядає будинок Різ Візерспун, виставлений на продаж

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Різ Візерспун продає будинок
Різ Візерспун продає будинок / variety.com

Розкішний будинок в Нашвіллі, штат Теннессі у США, належав оскароносній актрисі Різ Візерспун з 2014 року. Тоді зірка зі своїм чоловіком Джеймсом Тотом придбала його за 3,3 мільйона доларів. Сьогодні ж вона його продає за 4,4 мільйона доларів.

Про це повідомляють на Variety.

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" вирішила продати свій маєток, оскільки у подружжя є ще кілька будинків в Нешвіллі.

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Площа розкішної садиби, виставленої на продаж, складає трохи більше 7 тисяч квадратних метрів. Весь ганок цегляного будинку прикрашений колонами, а в самому будинку міститься сім спалень і вісім ванних кімнат. Окрім цього актриса облаштувала у будинку тренажерний зал, велику гардеробну кімнату і терасу.


Будинок Різ Візерспун (більше світлин – у фотогалереї)

На території вілли також розташований будиночок для гостей з вітальнею, двома спальнями, трьома ванними кімнатами, а також з відкритою їдальнею. Між двома будинками на території садиби розташований басейн.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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