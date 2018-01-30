В Ірані жінки вийшли на протести проти хіджабів: фото

У понеділок, 29 січня, в Ірані відбулася низка одиночних протестів проти носіння хіджабів. Кілька жінок з непокритими головами піднялися на трансформаторні будки на вулицях Тегерана, розмахуючи намотаними на палицю хустками на зразок прапора.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

Зазначається, що це перший більш-менш масовий виступ в Ірані проти обов'язкового носіння хустки з часів революції 1979 року.

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Перша така теперішня акція відбулася ще у грудні 2017 року. Активісткою, що зважився на протест, стала 31-річна Віда Мовахеді, яка є матір’ю півторарічної дівчинки. 27 грудня жінка піднялася з розпущеним волоссям на будку на проспекті Енгелаб у Тегерані, розмахуючи хусткою, як прапором.

People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She

She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68 — Armin Navabi (@ArminNavabi) 18 января 2018 г.

Проте жінка була затримана поліцією, звільнена і потім арештована повторно. За словами відомої в Ірані правозахисниці і адвоката Насрін Сотоудех, молоду жінку звільнили тільки 28 січня.

Після цього, 29 січня, акцію Віди Мовахеді повторили, як мінімум, ще три жінки. За повідомленнями Сотоудех, жінка, яка стала на ту ж будку, що і Мовахеді, також була затримана поліцією. Невдовзі після цього на знак підтримки руху жителі міста почали залишати на будці квіти.

A 2nd woman arrested in #Iran for protesting forced #hijab by taking off her headscarf.

Name: Narges Hosseini #نرگس_حسینی

Women are removing their hijab, posting it with the hashtag #دختران_خیابان_انقلاب meaning #GirlsOfRevolutionSt where #VidaMovahed first took off her hijab. pic.twitter.com/lLbeI5TZMo — Armin Navabi (@ArminNavabi) 29 января 2018 г.

Варто наголосити, що обов'язкове носіння хустки у публічних місцях приписано в законах Ірану, а порушницям загрожує арешт.

Проте жительки країни послідовно відстоюють свою свободу з'являтися з непокритою головою, наприклад, за кермом автомобіля, аргументуючи це тим, що салон машини є приватним простором.