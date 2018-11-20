В Іспанії пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі та поранені: фото і відео
В іспанській Каталонії, неподалік від Барселони, через зсув ґрунту зійшов із рейок пасажирський потяг. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.
Про це повідомляє The Telegraph.
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"Рух було призупинено на перегоні між Таррасою і Манресою через зсув, який спричинив сходження із рейок потяга", – заявила прес-секретар компанії поїзда Renfe.
За даними іспанської поліції, у результаті аварії загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загалом у потягу перебувало 150 пасажирів.
Причиною зсувів могли стали повені і сильні дощі, які в напередодні пройшли на півночі Іспанії.
В Іспанії пасажирський поятг зійшов з рейок, загинула людина
В Іспанії через зсув ґрунту зійшов із рейок пасажирський потяг
Пасажирський потяг зійшов із рейок в Каталонії, є жертви
Нагадаємо, 17 листопада в популярних туристичних районах Іспанії розпочалися сильні дощі та шторми. На острові Тенерифе хвилі сягали 10 метрів і знесли балкони готелів, що розташовані на першій лінії. У Малазі шторм зруйнував кілька вуличних кафе та ресторанів. Через негоду загинула літня жінка.