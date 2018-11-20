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      В Іспанії пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі та поранені: фото і відео

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      В Іспанії пасажирський потяг зійшов з рейок, є жертви
      В Іспанії пасажирський потяг зійшов з рейок, є жертви / telegraph.co.uk

      В іспанській Каталонії, неподалік від Барселони, через зсув ґрунту зійшов із рейок пасажирський потяг. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

      Про це повідомляє The Telegraph.

      Читайте також: У Португалії дорога обвалилася в кар'єр, є загиблі: фото та відео

      "Рух було призупинено на перегоні між Таррасою і Манресою через зсув, який спричинив сходження із рейок потяга", – заявила прес-секретар компанії поїзда Renfe.

      За даними іспанської поліції, у результаті аварії загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загалом у потягу перебувало 150 пасажирів.

      Причиною зсувів могли стали повені і сильні дощі, які в напередодні пройшли на півночі Іспанії.


      В Іспанії пасажирський поятг зійшов з рейок, загинула людина


      В Іспанії через зсув ґрунту зійшов із рейок пасажирський потяг


      Пасажирський потяг зійшов із рейок в Каталонії, є жертви

       

      Нагадаємо,  17 листопада в популярних туристичних районах Іспанії розпочалися сильні дощі та шторми. На острові Тенерифе хвилі сягали 10 метрів і знесли балкони готелів, що розташовані на першій лінії. У Малазі шторм зруйнував кілька вуличних кафе та ресторанів. Через негоду загинула літня жінка.

      Теги: залізниця Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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