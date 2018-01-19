В Канаді будують космодром для запуску української ракети

Компанія Maritime Launch Services планує 1 травня 2018 почати будівництво першого космодрому Канади, біля східного узбережжя, що буде розрахований на використання українсько-бразильської ракети "Циклон-4М".

Про це повідомляє SpaceQ з посиланням на слова глави канадської космічної компанії Maritime Launch Services Стіва Матьє.



Проект космодрому

Ракета буде гібридною, зараз її адаптацією під умови Канади займається КБ "Південне". Перша ступінь буде працювати на зрідженому газі і кисні, а другий використовуватиме український двигун "Зеніт", який приблизно на 60 запусках успішно відпрацював в 100% випадків.

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Ракета "Циклон"

"Деякі частини вже готові, і зараз "Південне" займається з’єднанням цих перевірених часом і досвідом компонентів в готову ракету. Очевидно, що це вимагає дуже ретельної роботи – ми відвели собі 18 місяців на будівництво, і ще 6 на випробування і введення в експлуатацію. Саме тому ми відштовхуємося з травня 2018 року, щоб встигнути до липня 2020", – повідомив Матьє.



Розташування космодрому

Канадський космодром є приватним проектом. Він не фінансується ні канадським, ні українським урядом, і має суто комерційний характер.

Після публікації результатів екологічної експертизи компанія Maritime Launch Services отримає можливість взяти в оренду землю для початку будівництва.