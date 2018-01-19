20:02
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

В Канаді будують космодром для запуску української ракети

16:40, сьогодні 538 Читать новость на русском
Ракета
Ракета "Циклон-4М" / 24 Канал

Компанія Maritime Launch Services планує 1 травня 2018 почати будівництво першого космодрому Канади, біля східного узбережжя, що буде розрахований на використання українсько-бразильської ракети "Циклон-4М".

Про це повідомляє SpaceQ з посиланням на слова глави канадської космічної компанії Maritime Launch Services Стіва Матьє.


Проект космодрому

Ракета буде гібридною, зараз її адаптацією під умови Канади займається КБ "Південне". Перша ступінь буде працювати на зрідженому газі і кисні, а другий використовуватиме український двигун "Зеніт", який приблизно на 60 запусках успішно відпрацював в 100% випадків.

Читайте також: Яким країнам загрожують астероїди: відповідь вчених


Ракета "Циклон"

"Деякі частини вже готові, і зараз "Південне" займається з’єднанням цих перевірених часом і досвідом компонентів в готову ракету. Очевидно, що це вимагає дуже ретельної роботи – ми відвели собі 18 місяців на будівництво, і ще 6 на випробування і введення в експлуатацію. Саме тому ми відштовхуємося з травня 2018 року, щоб встигнути до липня 2020", – повідомив Матьє.


Розташування космодрому

Канадський космодром є приватним проектом. Він не фінансується ні канадським, ні українським урядом, і має суто комерційний характер.

Після публікації результатів екологічної експертизи компанія Maritime Launch Services отримає можливість взяти в оренду землю для початку будівництва.

Теги: LifeStyle Фотоновини Канада Космос
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
сьогодні, 20:00 Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
Іван Яковина 14
Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
сьогодні, 19:01 Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
Борис Немировський 191
Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
сьогодні, 18:16 Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
5810
Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
сьогодні, 17:55 Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
2517
Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
сьогодні, 18:00 Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
Сергій Лещенко 600
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук