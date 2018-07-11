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В Київській області виявили понад 300 кущів конопель: власник ділянки не знав про рослини

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В Київській області виявили понад 300 кущів конопель
В Київській області виявили понад 300 кущів конопель / НПУ

Поліцейські в Київській області, в полі під Ірпінем, виявили 348 кущів конопель, які росли на приватній ділянці власника, який не знав про це.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Правоохоронці знищили кущі шляхом спалення, лише кілька рослин було вилучено для проведення експертизи. Завдяки проведенню низці невідкладних розшукових заходів, правоохоронці встановили раніше судимого чоловіка, який вирощував цю коноплю.

конопля київ
В Київській області було виявлено 300 кущів конопель


Правоохоронці знищили кущі шляхом спалення

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

"Нагадаємо, що за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель чинним законодавством України передбачена кримінальна відповідальність. Подібні дії караються штрафом, або арештом на строк до 6 місяців чи обмеженням волі до 3-х років. За посів або вирощування снотворного маку у кількості 500 і більше рослин чи конопель у кількості 50 і більше рослин – покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років", – наголосили в повідомленні.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Наркотики
Джерело: 24 канал
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