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В мережі опублікували трейлер гри Hitman 2: дата виходу та специфікації

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Hitman 2: дата виходу, трейлер та специфікації гри
Hitman 2: дата виходу, трейлер та специфікації гри / Фото з вільних джерел

Студія IO Interactive спільно з WB Games опублікувала новий трейлер культової гри Hitman 2. Варто зазначити, що раніше студія-розробник вже показала трейлер снайперського режиму гри.

Про це повідомляє The Verge.

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Гру Hitman 2 не варто плутати із Hitman 2: Silent Assassin, яка з’явилася ще в 2002 році для консолей PS2, Xbox та Gamecube. Нова гра продовжить серію про лисих вбивць-агентів 47, яку презентували в 2016 році.

Hitman 2 отримає кооперативний режим, а також нові можливості досліджувати світ та планувати свої вбивства за допомогою великого набору зброї та інструментів.А раніше IO Interactive вже показала трейлер снайперського режиму гри.

Подорожуйте світом і вислідковуйте свої цілі в екзотичних місцях. Від залитих сонцем вулиць до темних і небезпечних тропічних лісів, ніде не можна сховатися від Агента 47. Вам необхідно усунути невловимого тіньового клієнта і розкрити дані його угруповання. Але коли 47 з'ясував справжню особистість своєї мети і правду про своє минуле, все змінилося,
– йдеться в описі до гри.

Варто зазначити, що продовження хіта про серійного вбивцю вийде 13 листопада на PS4, Xbox One та РС. Проте варто зазначити, що Hitman 2 вже доступна для попередніх замовлень за 59,99 доларів (близько) за стандартну версію гри.

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Трейлер гри Hitman 2 – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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