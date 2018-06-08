В мережі опублікували трейлер гри Hitman 2: дата виходу та специфікації

Студія IO Interactive спільно з WB Games опублікувала новий трейлер культової гри Hitman 2. Варто зазначити, що раніше студія-розробник вже показала трейлер снайперського режиму гри.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також: В мережі показали трейлер нової гри від розробників S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves

Гру Hitman 2 не варто плутати із Hitman 2: Silent Assassin, яка з’явилася ще в 2002 році для консолей PS2, Xbox та Gamecube. Нова гра продовжить серію про лисих вбивць-агентів 47, яку презентували в 2016 році.

Hitman 2 отримає кооперативний режим, а також нові можливості досліджувати світ та планувати свої вбивства за допомогою великого набору зброї та інструментів.А раніше IO Interactive вже показала трейлер снайперського режиму гри.

Подорожуйте світом і вислідковуйте свої цілі в екзотичних місцях. Від залитих сонцем вулиць до темних і небезпечних тропічних лісів, ніде не можна сховатися від Агента 47. Вам необхідно усунути невловимого тіньового клієнта і розкрити дані його угруповання. Але коли 47 з'ясував справжню особистість своєї мети і правду про своє минуле, все змінилося,

– йдеться в описі до гри.

Варто зазначити, що продовження хіта про серійного вбивцю вийде 13 листопада на PS4, Xbox One та РС. Проте варто зазначити, що Hitman 2 вже доступна для попередніх замовлень за 59,99 доларів (близько) за стандартну версію гри.

Читайте також: Системні вимоги до гри Battlefield V виявилися фейком

Трейлер гри Hitman 2 – дивіться відео

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.