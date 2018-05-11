20:24
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В мережі з'явилися фото патенту нового гнучкого смартфону від Motorola

2414 Читать новость на русском
В мережі з'явилися фото патенту нового гнучкого смартфону від Motorola
В мережі з'явилися фото патенту нового гнучкого смартфону від Motorola / Фото з вільних джерел

Компанія Motorola Mobility з 2016 року займається розробкою гнучкого смартфона. Саме тоді підрозділ подав патент на відповідний пристрій, який тільки зараз оприлюднили. Інженери Motorola також створили спеціальний функціональний чохол для такого ґаджета.

Про це повідомляє Slash Gear.

Читайте також:  Xiaomi здивує користувачів новим загадковим смартфоном, – ЗМІ

Гнучкий смартфон від Motorola оснащений великим екраном, так що в розкладеному стані їм можна буде використовувати як планшет. У складеному положенні власник ґаджета отримує традиційний смартфон з екраном спереду і ззаду.

Motorola запатентувала гнучкий смартфон
Motorola запатентувала гнучкий смартфон

Спеціальний чохол, розроблений для гнучкого пристрою, не тільки дозволить захистити його від зовнішніх пошкоджень, але і виступає в якості підставки, а також служить для бездротової зарядки.

Варто зазначити, що компанія Lenovo, яка володіє мобільним підрозділом Motorola, ще в 2016 році показала робочі прототипи гнучкого смартфона і планшета.

Теги: Техно Смартфони Motorola
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 94
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 283
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1888
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1151
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук