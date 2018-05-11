В мережі з'явилися фото патенту нового гнучкого смартфону від Motorola

Компанія Motorola Mobility з 2016 року займається розробкою гнучкого смартфона. Саме тоді підрозділ подав патент на відповідний пристрій, який тільки зараз оприлюднили. Інженери Motorola також створили спеціальний функціональний чохол для такого ґаджета.

Про це повідомляє Slash Gear.

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Гнучкий смартфон від Motorola оснащений великим екраном, так що в розкладеному стані їм можна буде використовувати як планшет. У складеному положенні власник ґаджета отримує традиційний смартфон з екраном спереду і ззаду.



Motorola запатентувала гнучкий смартфон

Спеціальний чохол, розроблений для гнучкого пристрою, не тільки дозволить захистити його від зовнішніх пошкоджень, але і виступає в якості підставки, а також служить для бездротової зарядки.

Варто зазначити, що компанія Lenovo, яка володіє мобільним підрозділом Motorola, ще в 2016 році показала робочі прототипи гнучкого смартфона і планшета.