В Одесі 14-річний хлопець на BMW врізався в Tesla: фото і відео

В Одесі 14-річний підліток, поки батько спав, взяв у нього автомобіль BMW на іноземній реєстрації, і на Люстдорфській дорозі врізався в припарковане на колі авто Tesla

Про це повідомляє місцеве видання Odessa.online.

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Зазначається, що після аварії підліток намагався втекти з місця події, і навіть залишив на асфальті своє взуття.

На місці ДТП, поруч з пошкодженим авто була припаркована ще одна Tesla, з якої вибіг водій та затримав неповнолітнього втікача. Під час погоні він кілька разів вистрілив у повітря.

Також, на місце інциденту викликали батьків винуватця аварії. Його батько розповів, що прокинувся від дзвінка з повідомленням про аварію та заявив, що не має наміру вигороджувати сина. Водночас, він додав, що у ДТП винна водійка Tesla, адже припаркувала авто не за правилами.

Окрім того, мати підлітка викликала швидку, хлопця госпіталізували із травмами грудної клітки.

Як стало відомо згодом, за кермом пошкодженого автомобіля Tesla була дівчина, а на пасажирському сидінні - її родичка похилого віку. На момент зіткнення вони якраз вийшли з машини, проте дівчина все ж дівчина отримала травми та була доставлена до лікарні.



14-річний хлопець на батьковій BMW влетів у припарковану Tesla в Одесі



В Одесі підліток на BMW врізався у припарковану Tesla



В Одесі неповнолітній хлопець влаштував ДТП

В Одесі 14-річний хлопець на BMW врізався у припарковану Tesla: