В Одесі пікетували консульство Росії на підтримку полонених українських моряків: фото

В Одесі активісти пікетували російське консульство, аби нагадати про річницю полону українських військових моряків. Сьогодні – 9 місяців, відколи росіяни протаранили й обстріляли 3 українських військових кораблі в Керченській протоці та позбавили волі 24 моряків.

В акції взяли участь представники ГО "Заручники Кремля" та одеський осередок ГО "С14". Вони тримали в руках стяг Військово-морських сил України, а також синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. Активісти вийшли з плакатами: #Free Sentsov, #Free Azov Sea Sailors, #Free Ukrainian POWs.

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Керівник ГО "Заручники Кремля" (у центрі) та представники "С14" / Фото 24 канал



Активісти пікетували консульство РФ аби нагадати про річницю полону українських моряків / Фото 24 канал



Протестувальники з плакатами та написами пікетували консульство РФ в Одесі / Фото 24 канал

Росія звинувачує полонених українських моряків за надуманими статтями, ці звинувачення не мають ніякого стосунку до реальності. Військовополонені моряки перебувають у слідчому ізоляторі ФСБ Лефортово. Стан їх здоров’я нормальний, окрім трьох, яких поранили при захопленні в полон. Ми організували акцію на підтримку і за свободу всіх заручників Кремля, бо сьогодні також 4 роки з дня незаконного вироку Олегу Сенцову і Олександру Кольченку. Їх справи теж сфальсифіковані. Сьогодні за російськими гратами – 147 українців. Фактично, всі вони перебувають в полоні за те, що українці,

– сказав організатор акції, керівник ГО "Заручники Кремля", політичний біженець з РФ Олександр Шелковенков.

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Олександр Шелковенков / Фото 24 канал



Пікет під стінами консульства РФ в Одесі / Фото 24 канал

Активіст наголосив: важливо актуалізувати тему бранців Кремля в інформаційному просторі в Україні, а також на міжнародній арені. За його словами, треба писати листи всім заручникам Кремля. Це зменшує ймовірність, що їх психологічно і морально катуватимуть в російських буцегарнях.

Надсилати листи військовополоненим морякам треба за адресою: СИЗО-2, Лефортовский вал 5, а/я 201, Москва, Россия, 111020. Зробити це можна звичайною поштою або через електронну мережу "Фсин-Письмо". Адреси людей, яких утримують в Росії можна знайти за цим посиланням.

Листи ув'язненим кримчанам треба надсилати в Центр громадянських свобод за адресою 01024, м. Київ, вул. Басейна, 9-Г, оф. 25, а далі їх перешлють адресатам. Важливо зазначити, що листи ці потрібно писати російською мовою з дотриманням цензури, аби російські тюремники не знайшли там гасел, на їх погляд, схожих на екстремістські.

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Російський прапор на стінах консульства РФ/ Фото 24 канал



Консульство РФ в Одесі / Фото 24 канал

За словами Шелковенкова, важливо після ймовірного обміну не забувати про інших українців, які в неволі, і всіма доступними способами домагатися їх повернення додому. Окрім того, політичний біженець з РФ припустив, настільки можна довіряти чуткам про обмін 28-29 серпня.

Багатьом російським терористам, які перебувають в тюрмі, зараз змінюють запобіжний захід. Наприклад, сепаратиста Євгена Мефьодова, який сидів за ґратами у справі "2 травня", спочатку випустили під заставу, а нещодавно взагалі випустили на свободу під особисте зобов’язання. Це свідчить про можливість обміну. Важливо, аби він не зірвався. Розумієте, довіряти Росії немає сенсу! Бо РФ може паралельно робити зовсім інше, ніж обіцяє…

– сказав Шелковенков.

Активісти також проінформували, що українського режисера та письменника Олега Сенцова скоріш за все не випустять на волю в кінці серпня. За словами організатора акції, Сенцов – це козир в руках росіян, і тому його триматимуть до останнього.



Шелковенков на акції протесту в Одесі / Фото 24 канал

"Він козир, бо не зламався під фізичними і моральними катуваннями в Мордорі, не відмовився від своїх ідей і став символом протидії російській агресії. Останні новини від Сенцова надходили давно, бо його адвокат відмовляється давати коментарі у зв’язку з тим, що готується обмін", – сказав Шелковенков.

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За останньою доступною інформацію з різних джерел, заґратований режисер донині перебуває в колонії у Лабитнангі, в Лефортово його не перевозили та до обміну не готували.

Акцію підтримки полонених українців під Генконсульством Росії в Одесі закінчили акапельним виконанням Державного гімну України.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових Відверта агресія в Азовському морі: російський корабель протаранив український військовий буксир. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими Усі захоплені РФ українські моряки визнали себе військовополоненими.