01:56
26 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      В Одесі пікетували консульство Росії на підтримку полонених українських моряків: фото

      4
      Пікет під стінами консульства РФ в Одесі
      Пікет під стінами консульства РФ в Одесі / 24 канал

      В Одесі активісти пікетували російське консульство, аби нагадати про річницю полону українських військових моряків. Сьогодні – 9 місяців, відколи росіяни протаранили й обстріляли 3 українських військових кораблі в Керченській протоці та позбавили волі 24 моряків.

      В акції взяли участь представники ГО "Заручники Кремля" та одеський осередок ГО "С14". Вони тримали в руках стяг Військово-морських сил України, а також синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. Активісти вийшли з плакатами: #Free Sentsov, #Free Azov Sea Sailors, #Free Ukrainian POWs.

      Читайте також: Коли РФ може відпустити полонених моряків: відповідь адвоката

      Пікет еонсульства РФ в Одесі
      Керівник ГО "Заручники Кремля" (у центрі) та представники "С14" / Фото 24 канал 

      Пікет під консульством РФ в Одесі
      Активісти пікетували консульство РФ аби нагадати про річницю полону українських моряків / Фото 24 канал 

      Пікет біля консульства РФ в Одесі
      Протестувальники з плакатами та написами пікетували консульство РФ в Одесі / Фото 24 канал

      Росія звинувачує полонених українських моряків за надуманими статтями, ці звинувачення не мають ніякого стосунку до реальності. Військовополонені моряки перебувають у слідчому ізоляторі ФСБ Лефортово. Стан їх здоров’я нормальний, окрім трьох, яких поранили при захопленні в полон. Ми організували акцію на підтримку і за свободу всіх заручників Кремля, бо сьогодні також 4 роки з дня незаконного вироку Олегу Сенцову і Олександру Кольченку. Їх справи теж сфальсифіковані. Сьогодні за російськими гратами – 147 українців. Фактично, всі вони перебувають в полоні за те, що українці,
      – сказав організатор акції, керівник ГО "Заручники Кремля", політичний біженець з РФ Олександр Шелковенков.

      Читайте також: Хотіли захопити Крим ще тоді: чому Росія створила конфлікт у Керченській протоці у 2003 році

      Пікет консульства РФ в Одесі
      Олександр Шелковенков / Фото 24 канал

      Пікет під консульством РФ в Одесі
      Пікет під стінами консульства РФ в Одесі / Фото 24 канал

      Активіст наголосив: важливо актуалізувати тему бранців Кремля в інформаційному просторі в Україні, а також на міжнародній арені. За його словами, треба писати листи всім заручникам Кремля. Це зменшує ймовірність, що їх психологічно і морально катуватимуть в російських буцегарнях.

      Надсилати листи військовополоненим морякам треба за адресою: СИЗО-2, Лефортовский вал 5, а/я 201, Москва, Россия, 111020. Зробити це можна звичайною поштою або через електронну мережу "Фсин-Письмо". Адреси людей, яких утримують в Росії можна знайти за цим посиланням.

      Листи ув'язненим кримчанам треба надсилати в Центр громадянських свобод за адресою 01024, м. Київ, вул. Басейна, 9-Г, оф. 25, а далі їх перешлють адресатам. Важливо зазначити, що листи ці потрібно писати російською мовою з дотриманням цензури, аби російські тюремники не знайшли там гасел, на їх погляд, схожих на екстремістські.

      Важливо! Волонтери з'ясували, який корабель Росії брав участь у захопленні Криму

      Пікет під консульством РФ в Одесі
      Російський прапор на стінах консульства РФ/ Фото 24 канал

      Пікет під консульством РФ у Одесі
      Консульство РФ в Одесі / Фото 24 канал

      За словами Шелковенкова, важливо після ймовірного обміну не забувати про інших українців, які в неволі, і всіма доступними способами домагатися їх повернення додому. Окрім того, політичний біженець з РФ припустив, настільки можна довіряти чуткам про обмін 28-29 серпня.

      Багатьом російським терористам, які перебувають в тюрмі, зараз змінюють запобіжний захід. Наприклад, сепаратиста Євгена Мефьодова, який сидів за ґратами у справі "2 травня", спочатку випустили під заставу, а нещодавно взагалі випустили на свободу під особисте зобов’язання. Це свідчить про можливість обміну. Важливо, аби він не зірвався. Розумієте, довіряти Росії немає сенсу! Бо РФ може паралельно робити зовсім інше, ніж обіцяє… 
      – сказав Шелковенков.

      Активісти також проінформували, що українського режисера та письменника Олега Сенцова скоріш за все не випустять на волю в кінці серпня. За словами організатора акції, Сенцов – це козир в руках росіян, і тому його триматимуть до останнього.

      Пікет під консульством РФ в Одесі
      Шелковенков на акції протесту в Одесі / Фото 24 канал

      "Він козир, бо не зламався під фізичними і моральними катуваннями в Мордорі, не відмовився від своїх ідей і став символом протидії російській агресії. Останні новини від Сенцова надходили давно, бо його адвокат відмовляється давати коментарі у зв’язку з тим, що готується обмін", – сказав Шелковенков.

      Читайте також: ФСБ Росії тероризує українців в Азовському морі: відео

      За останньою доступною інформацію з різних джерел, заґратований режисер донині перебуває в колонії у Лабитнангі, в Лефортово його не перевозили та до обміну не готували.

      Акцію підтримки полонених українців під Генконсульством Росії в Одесі закінчили акапельним виконанням Державного гімну України.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових Відверта агресія в Азовському морі: російський корабель протаранив український військовий буксир. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими Усі захоплені РФ українські моряки визнали себе військовополоненими.


      Полонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      На Донбасі військові Нацгвардії відкрили вогонь на блокпосту: у чому причина
      25 серпня
      3604
      Теги: Новини України Новини Одеси Новини Росії Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецька
      25 серпня , 22:20 Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецька
      504
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 серпня , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2110
      Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      25 серпня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      2678
      Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      25 серпня , 19:30 Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      1433
      На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      25 серпня , 19:03 На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      Блог Соцмережі 2500
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук