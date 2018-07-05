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В Одесі пляжі перетворилися на "кладовище" водоростей: промовисті фото

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Тонни водоростей заполонили безкоштовні пляжі Одеси
Тонни водоростей заполонили безкоштовні пляжі Одеси / Сайт міста Одеса

В Одесі безкоштовні пляжі в історичній місцевості Аркадія вкрилися величезною кількістю водоростей, які не лише розкладаються на сонці, а й мають дуже неприємний замах.

Про це повідомляє Сайт міста Одеса. Крім того, ресурс оприлюднив відповідні фото.

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Зазначається, що багато такої "морської рослинності" накопичилося між головним траверсом пляжу, ліворуч від клубу "Ібіца", та пляжним комплексом на палях під клубом "Ітака".

Одеса, водрості, пляж, відпочинок
"Кучугури" водоростей заполонили безкоштовні пляжи Аркадії в Одесі 

"Звичайно, тонни водоростей, що віджили, ніхто не прибирає, та й цей процес не має великого сенсу, оскільки безліч водоростей накопичилося під пальовим пляжем. Більшість водоростей скупчились у воді, під берегом, що унеможливлює комфортне купання переважно для дітей на невеликій глибині. З екологічної точки зору це також нехороший процес, оскільки з прибережної зони водорості споживають велику кількість кисню з води, то починається процес їхнього гниття та розкладання", – підкреслюють журналісти.

Нагадаємо, на тій же Аркадії в Одесі на одному з пляжів прямо з-під води почав бити великий сірий гейзер з бруду. Сталося це через особливості зливової каналізації. 

Теги: Новини України відпочинок Надзвичайні ситуації Екологія Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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