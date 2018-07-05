В Одесі пляжі перетворилися на "кладовище" водоростей: промовисті фото

В Одесі безкоштовні пляжі в історичній місцевості Аркадія вкрилися величезною кількістю водоростей, які не лише розкладаються на сонці, а й мають дуже неприємний замах.

Про це повідомляє Сайт міста Одеса. Крім того, ресурс оприлюднив відповідні фото.

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Зазначається, що багато такої "морської рослинності" накопичилося між головним траверсом пляжу, ліворуч від клубу "Ібіца", та пляжним комплексом на палях під клубом "Ітака".



"Кучугури" водоростей заполонили безкоштовні пляжи Аркадії в Одесі

"Звичайно, тонни водоростей, що віджили, ніхто не прибирає, та й цей процес не має великого сенсу, оскільки безліч водоростей накопичилося під пальовим пляжем. Більшість водоростей скупчились у воді, під берегом, що унеможливлює комфортне купання переважно для дітей на невеликій глибині. З екологічної точки зору це також нехороший процес, оскільки з прибережної зони водорості споживають велику кількість кисню з води, то починається процес їхнього гниття та розкладання", – підкреслюють журналісти.

Нагадаємо, на тій же Аркадії в Одесі на одному з пляжів прямо з-під води почав бити великий сірий гейзер з бруду. Сталося це через особливості зливової каналізації.