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В Одесі поховали поліцейського, який загинув внаслідок стрілянини: фото, відео

18:36, сьогодні 1194 Читать новость на русском

22 січня в Одесі у Будинку офіцерів пройшла церемонія прощання з дільничим офіцером Приморського відділу поліції Сергієм Пригаріним, який загинув внаслідок стрілянини в центрі міста 19 січня. Опісля правоохоронця поховали на Таїрівському кладовищі.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції області, провести в останню путь поліцейського прийшло близько сотні людей: його рідні та друзі, колеги по службі, жителі Одеси, а також керівники Нацполіції України та поліцейського головного управління Одещини, голова облдержадміністрації.

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"Ми сумуємо разом з вами. Хочу подякувати за те, що ви виховали гідного сина та офіцера. Він стояв на варті закону та порядку, а загинув, виконуючи службовий обов’язок. Ми зробимо все, щоб донька Сергія, ця маленька дівчинка, знала, що її батько – поліцейський і герой. Сили вам витримати цю важку втрату. А вашому синові – слава та вічна пам'ять", – зауважив на заході перший заступник очільника Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За інформацією ТСН, Пригарін прийшов працювати до поліції п'ять років тому, коли йому було 22 роки.

"Він хотів служити нашій Україні. Дуже добра людина була... Я його знаю з дитинства. Маленький був дуже хороший, дуже вихований, дуже добродушний", – розповів родич загиблого Василь Кліменко.

У молодого лейтенанта залишилася дружина, дворічна донька та мама.

Одеса попрощалася із Сергієм Пригаріним – поліцейським, що загинув унаслідок стрілянини: відео

Нагадаємо, 19 січня в Одесі літній чоловік влаштував стрілянину, однак правоохоронці його зуміли ліквідувати. Згодом з'ясувалося, що зловмисником виявися відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

Внаслідок стрілянини зазнали поранень два правоохоронці та один випадковий перехожий. Крім того, загинули один із товаришів стрільця та дільничий Сергій Пригарін.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Одеси Фотоновини Стрілянина в Одесі Поліція Жертви В'ячеслав Аброськін
Джерело: 24 Канал
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