В Одесі розпочалась міжпарламентська рада Україна – НАТО

Питання газового шантажу з боку Росії та погрози новою зброєю у понеділок, 5 березня, обговорять в Одесі. Тут розпочалась міжпарламентська рада Україна-НАТО.

12 представників країн-альянсу разом з українськими політиками вирішуватимуть, як спільно протидіяти Росії в гібридній війні.

Читайте також: У НАТО гостро відповіли на залякування Путіна ядерною зброєю

Не оминуть і питань розвитку Збройних сил України загалом. Засідання ради символічно проводять у дні четвертої річниці анексії Криму.

"Ми очікуємо від наших партнерів так само оборонної зброї – не зброї наступу. Тут важливі позиції Канади, США, які нарешті прийняли відповідні рішення, що Україна зможе купувати цю оборонну зброю. Але ще раз наголошую: Україна стоїть на тому, що ми маємо в політико-дипломатичний спосіб врегулювати ситуацію на Донбасі", – сказала перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.