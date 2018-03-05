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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі розпочалась міжпарламентська рада Україна – НАТО

274 Читать новость на русском
Міжпарламентська рада Україна – НАТО в Одесі
Міжпарламентська рада Україна – НАТО в Одесі / Screenshot

Питання газового шантажу з боку Росії та погрози новою зброєю у понеділок, 5 березня, обговорять в Одесі. Тут розпочалась міжпарламентська рада Україна-НАТО.

12 представників країн-альянсу разом з українськими політиками вирішуватимуть, як спільно протидіяти Росії в гібридній війні.

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Не оминуть і питань розвитку Збройних сил України загалом. Засідання ради символічно проводять у дні четвертої річниці анексії Криму.

"Ми очікуємо від наших партнерів так само оборонної зброї – не зброї наступу. Тут важливі позиції Канади, США, які нарешті прийняли відповідні рішення, що Україна зможе купувати цю оборонну зброю. Але ще раз наголошую: Україна стоїть на тому, що ми маємо в політико-дипломатичний спосіб врегулювати ситуацію на Донбасі", – сказала перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Одеси НАТО
Джерело: 24 Канал
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