00:46
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      В Одесі спалахнув скандал через російські гойдалки за 4,7 мільйонів гривень

      375 Читать новость на русском
      Світлові качелі
      Світлові качелі / Думская

      У центрі Одеси встановили гойдалки із підсвіткою, які найімовірніше придбані у РФ. Їх вартість становить 4,7 мільйони гривень.

      Про це інформує "Думская".

      Читайте також: В eBay пообіцяли видалити з сайту товари з символікою "ЛДНР"

      Гойдалки з LED-освітленням тепер прикрашають Грецьку площу та парк Шевченка в Одесі. Так, відомо, що гойдалки встановили в рамках проекту Dreamland, який переміг переміг на конкурсі громадського бюджету. Інтерактивні інсталяції мають встановити також на вулиці Дерибасівській, Соборній та Театральній площі, в Аркадії і на набережній Ланжерона.

      Вартість робіт склала 4,7 мільйона гривень.

      У міській раді запевняють, що обладнання везли з Австралії. Проте одеські журналісти провели розслідування та дізналися, що найімовірніше гойдалки примандрували в Одесу із російського Санкт-Петербурга. Там їх виготовленням займається компанія "Айра".

      У каталозі "Айри" зображені такі ж гойдалки, як ті, що з'явилися в Одесі. Там ще зазначається, що це – унікальна розробка російського підприємства. Пошук по Інтернету, в тому числі по фото, підтвердив: аналоги існують, але виглядають вони інакше. Тобто у нас встановили гойдалки з РФ,
      – пишуть розслідувачі.

      У виданні додають, що весь цей проект від самого початку був засекречений. Закупівлю розділили на три "допорогових" частини, щоб не проводити тендер; техзавдання і остаточного кошторису у відкритому доступі досі немає; договори з підрядником складали максимально розмито.

      світлові качелі в Одесі
      Світлові качелі в Одесі

      Фахівці вважають, що місто переплатило за сучасні гойдалки щонайменше 40%.

      Нагадаємо, нещодавно у Вінниці спалахнув скандал через назву вина. Так, презентований на одному із міських фестивалів алкогольний напій, назвали "Небесна сотня".

      Теги: Новини України Гроші Новини Одеси Скандал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 7 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      7 грудня , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 454
      Головні новини 7 грудня: консул відвідав полонених у РФ моряків і главу УПЦ МП позбавлять титулу
      7 грудня , 22:14 Головні новини 7 грудня: консул відвідав полонених у РФ моряків і главу УПЦ МП позбавлять титулу
      2548
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      7 грудня , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 226
      Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      7 грудня , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      Ігор Саджениця 457
      Чому щезли черги на кордоні?
      7 грудня , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 2401
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Помер Левко Лук'яненко: біографія справжнього батька Незалежності України
      8 липня , 13:19
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Ярмоленко оформив дубль у ворота Евертона за 32 хвилини
       16 вересня , 18:36
      Вболівальники Вест Хема визнали Ярмоленка найкращим гравцем у матчі проти Евертона
       16 вересня , 23:22
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук