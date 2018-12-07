В Одесі спалахнув скандал через російські гойдалки за 4,7 мільйонів гривень

У центрі Одеси встановили гойдалки із підсвіткою, які найімовірніше придбані у РФ. Їх вартість становить 4,7 мільйони гривень.

Про це інформує "Думская".

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Гойдалки з LED-освітленням тепер прикрашають Грецьку площу та парк Шевченка в Одесі. Так, відомо, що гойдалки встановили в рамках проекту Dreamland, який переміг переміг на конкурсі громадського бюджету. Інтерактивні інсталяції мають встановити також на вулиці Дерибасівській, Соборній та Театральній площі, в Аркадії і на набережній Ланжерона.

Вартість робіт склала 4,7 мільйона гривень.

У міській раді запевняють, що обладнання везли з Австралії. Проте одеські журналісти провели розслідування та дізналися, що найімовірніше гойдалки примандрували в Одесу із російського Санкт-Петербурга. Там їх виготовленням займається компанія "Айра".

У каталозі "Айри" зображені такі ж гойдалки, як ті, що з'явилися в Одесі. Там ще зазначається, що це – унікальна розробка російського підприємства. Пошук по Інтернету, в тому числі по фото, підтвердив: аналоги існують, але виглядають вони інакше. Тобто у нас встановили гойдалки з РФ,

– пишуть розслідувачі.

У виданні додають, що весь цей проект від самого початку був засекречений. Закупівлю розділили на три "допорогових" частини, щоб не проводити тендер; техзавдання і остаточного кошторису у відкритому доступі досі немає; договори з підрядником складали максимально розмито.



Світлові качелі в Одесі

Фахівці вважають, що місто переплатило за сучасні гойдалки щонайменше 40%.

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці спалахнув скандал через назву вина. Так, презентований на одному із міських фестивалів алкогольний напій, назвали "Небесна сотня".