В Одесі влаштували "культурний майдан" проти звільнення Ройтбурда: вражаючі фото

Приблизно півтори тисячі одеситів вийшли на протест проти звільнення художника Олександра Ройтбурда з посади голови Художнього музею.

Акція відбулась сьогодні, 7 вересня, під стінами Одеської обласної держадміністрації. 4 вересня Одеська ОДА звільнила з посади директора Художнього музею Ройтбурда. За дострокове розірвання угоди проголосував 51 депутат.

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У тексті "Проекту рішення" мовиться про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, проведення позапланових ремонтних робіт, здійснення на території музею заходів, що суперечать статуту.

Художник Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з 19 березня 2018 року. Проти його призначення на посаду директора активно виступали депутати опоблоківці.



Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 / Фото Катерини Петренко, 24 канал

"Одесити вкотре довели, що Одеса – місто вільних людей. Сьогодні тут інтелектуальні й розумні люди довели владі, що креативне місто має культурну громаду і захищатиме культурний простір. Одеса повинна заявити на всю Європу своїми музеями і театрами. Депутатський корпус – це не вирок художнику й музею, це вирок їм", – сказала депутат Одеської міськради від "Самопомочі" Ольга Квасницька.

Вона закликала підтримати звернення до президента України та парламенту з негайною вимогою відставки депутатів Одеської обласної ради та розпуску депутатів Одеської міської ради.



Дпутат Одеської міськради від "Самопомочі" Ольга Квасницька / Фото Катерини Петренко, 24 канал

Відомий піаніст Олексій Батвінов наголосив, що культура дуже важлива у суспільстві, яке перебуває на стадії війни і нестабільної економіки.

"Ми знаємо, наскільки великий потенціал має культура та історія Одеси для економіки та туризму міста. Те, що зробила команда Ройтбурда – вражає. Усього за півтора року Олександру вдалося досягти неймовірних результатів. Коли до нас приїздили артисти й іноземні гості, нам було соромно. Бо працівники були максимально недоброзичливі до відвідувачів. Від зв'язки білетів всі іноземці сміялися. Ви знаєте, який зараз стан музею. Зараз музей розвивається за іноземними технологіями, чимало цікавих виставок, вчора була черга в музей! Востаннє на моїй пам'яті черги в цьому музеї у 80-х", – сказав Батвінов.

Сам Олексаднр Ройтбурд запевнив, що жодного разу не бачив, аби стільки людей зібрались разом не через політику, тарифи чи нагальні потреби сьогодення, а через культуру.

"Це стихійний "культурний майдан"! Це не про Ройтбурда, не про одеський музей, це про те, у якому суспільстві ми хочемо жити. Чи ми хочемо жити у "совку", чи ми прагнемо до європейської цивілізації, чи ми хочемо, аби нами кервали корумповані депутати, чи ми хочемо вирішувати свою долю самі. Ні, це не панство мене звільнило. Це був нарив, він вскрився. Деякі речі стали очевидними не лише культурним одеситам, а й всій Україні. Це бузглузде голосування оголило проблеми, а нам їх вирішувати. Справа не в мені, як в особистості, а справа в нашій гідності. Як Майдан був Революцією Гідності, так і сюди прийшли люди, які відчули: все, що відбувається в стінах державної установи є принизливим для вільної людини", – висловився Ройтбурд.



Андрій Садовий, міський голова Львова / Фото Катерини Петренко, 24 канал

Протест проти звільнення Ройбурда підтримав також міський голова Львова Андрій Садовий. На його думку, цей мітинг мав найвищий рівень IQ, бо тут зібралась вся думаюча Одеса.

Велика задача – бути голим нервом і будити Одесу. Дуже хочу, аби Одеса прокинулась, і ми побачили місто, яке в Україні є номером один по потенціалу. Я переконаний, що цього святого чоловіка рухати не будуть, а ті, хто будуть, – підуть, і про них забудуть,

– сказав Садовий.

Підтримати Ройтбурда також прийшов ексгубернатор Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі.

"Ці бандерлоги захопили владу в місті і в області, вони знищують не лише Ройтбурда, вони знищили "Аркадію", знищують Французький бульвар та історичні будівлі. Тут відбувається видавлювання одеситів з міста. Якщо не діяти, то Одеси через 3 – 5 років не буде. А Одеса – це великий світовий бренд, який має залишатись осередком культури", – підсумував Саакашвілі.



Ексгубернатор Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі / Фото Катерини Петренко, 24 канал

Сьогодні близько півтори тисячі одеситів підписали звернення на підтримку звільненого художника. Як повідомляють оранізатори мітингу, вони планують збір підписів під зверненням до мера, депутатів та голови Одеської ОДА та створення петиції на сайті Президента України, аби повернути Ройтбурда в крісло керівника Одеського художнього музею.

Дивіться фото 24 каналу (Катерини Петренко) із мітингу одеситів на підтримку Ройтбурда:

Що змінилося в Художньому музеї за директорства Ройтбурда?

Музей заробив на квитках за період з січня по липень 2019 року 1 мільйон 86 тисяч 239 гривень. Для прикладу, за цілий 2017 рік ця сума склала 742 тисячі.

Ще музей виграв 7 грантів. Започаткував декілька меценатських програм. У музеї провели повну звірку фондів спеціальною комісією. Придбали 34 рами, які гідні картин музею. Придбали 51 скло для картин, щоб захищати роботи та спрощувати їх споглядання. Відновили Серебряківську залу, в якій стеля протікала останні 10 років, та іконну залу. Започаткували дитячу програму музею – її відвідали 600 дітей.

Провели Museum capm – літні заняття для дітей в музеї. 120 дітей відвідали 160 занять за 2 літні місяці. Музей отримав більше 25 тисяч гривень за участь дітей у заходах. Відреставрували 3 великих картини за гроші меценатів. Зробили один день на місяць безкоштовним. В середньому в такий день до музею приходить 1000 людей.

Ще фото із мітингу 7 вересня (Катерина Петренко, 24 канал):

Поповнили колекцію музею новими експонатами вартістю у 6 мільйонів гривень. Провели лекції та виступи відомих спікерів: Дмитра Бикова, Марата Гельмана, Сергія Жадана, Андрія Орлова, Андрія Федоріва, Бориса Херсонського, Бориса Бурди та багатьох інших. Придбали квитковий принтер. Провели персональні виставки Влади Ралко, Володимира Наумца, а також виставки "Спецфонд", Terrible Kissers, "Ексгумація", "Тарасова колекція в уявному музеї", "Нонконформісти – музейний формат", "Моя шкіра – моя справа" Марії Куліковської.



"Ро наш Бро": фото з мітингу / Катерина Петренко, 24 канал

Провели конференцію "Музей: концепція відкритості", на яку приїхали 89 видатних представників музейної спільноти із 16 міст України та один спікер з Німеччини. Таким чином Одеський художній музей стає базою для навчання професійної спільноти країни.

Забезпечили музей сучасним технічним обладнанням: ноутбуками, колонками, мікшерним пультом, проекторами, екранами, кліматичним обладнанням, а також замінили радянські стільці співробітників зручними офісними кріслами. Облаштували дві зали фондосховища обладнанням для гідного зберігати експонатів декоративно-ужиткового мистецтва. Започаткували курси української та англійської мови для співробітників музею.



Одесити підтримали художника Олександра Ройтбурда / Фото Катерини Петренко, 24 канал

Зробили сторінки музею в соціальних мережах цікавими. Облаштували реставраційну майстерню. Кошти на це отримали через субвенцію з обласного бюджету та зібрали за допомогою краудфандингової платформи "Моє місто". Розробили новий сайт музею – www.ofam.org.ua. Стали партнерами Одеського міжнародного кінофестивалю, Odessa Classic та літературного фестивалю "Без меж" . Відкрили реставраційну майстерню.