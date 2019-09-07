22:09
7 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      В Одесі влаштували "культурний майдан" проти звільнення Ройтбурда: вражаючі фото

      506 Читать новость на русском
      Протест у Одесі 7 вересня
      Протест у Одесі 7 вересня / 24 канал

      Приблизно півтори тисячі одеситів вийшли на протест проти звільнення художника Олександра Ройтбурда з посади голови Художнього музею.

      Акція відбулась сьогодні, 7 вересня, під стінами Одеської обласної держадміністрації. 4 вересня Одеська ОДА звільнила з посади директора Художнього музею Ройтбурда. За дострокове розірвання угоди проголосував 51 депутат.

      Детальніше: Скандал в Одесі: художника Олександра Ройтбурда звільнили через проукраїнську позицію

      У тексті "Проекту рішення" мовиться про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, проведення позапланових ремонтних робіт, здійснення на території музею заходів, що суперечать статуту.

      Художник Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з 19 березня 2018 року. Проти його призначення на посаду директора активно виступали депутати опоблоківці.

      Ройтбурд
      Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 / Фото Катерини Петренко, 24 канал

      "Одесити вкотре довели, що Одеса – місто вільних людей. Сьогодні тут інтелектуальні й розумні люди довели владі, що креативне місто має культурну громаду і захищатиме культурний простір. Одеса повинна заявити на всю Європу своїми музеями і театрами. Депутатський корпус – це не вирок художнику й музею, це вирок їм", – сказала депутат Одеської міськради від "Самопомочі" Ольга Квасницька.

      Вона закликала підтримати звернення до президента України та парламенту з негайною вимогою відставки депутатів Одеської обласної ради та розпуску депутатів Одеської міської ради.

      Квасницька
      Дпутат Одеської міськради від "Самопомочі" Ольга Квасницька / Фото Катерини Петренко, 24 канал

      Відомий піаніст Олексій Батвінов наголосив, що культура дуже важлива у суспільстві, яке перебуває на стадії війни і нестабільної економіки.

      "Ми знаємо, наскільки великий потенціал має культура та історія Одеси для економіки та туризму міста. Те, що зробила команда Ройтбурда – вражає. Усього за півтора року Олександру вдалося досягти неймовірних результатів. Коли до нас приїздили артисти й іноземні гості, нам було соромно. Бо працівники були максимально недоброзичливі до відвідувачів. Від зв'язки білетів всі іноземці сміялися. Ви знаєте, який зараз стан музею. Зараз музей розвивається за іноземними технологіями, чимало цікавих виставок, вчора була черга в музей! Востаннє на моїй пам'яті черги в цьому музеї у 80-х", – сказав Батвінов.

      Сам Олексаднр Ройтбурд запевнив, що жодного разу не бачив, аби стільки людей зібрались разом не через політику, тарифи чи нагальні потреби сьогодення, а через культуру.

      "Це стихійний "культурний майдан"! Це не про Ройтбурда, не про одеський музей, це про те, у якому суспільстві ми хочемо жити. Чи ми хочемо жити у "совку", чи ми прагнемо до європейської цивілізації, чи ми хочемо, аби нами кервали корумповані депутати, чи ми хочемо вирішувати свою долю самі. Ні, це не панство мене звільнило. Це був нарив, він вскрився. Деякі речі стали очевидними не лише культурним одеситам, а й всій Україні. Це бузглузде голосування оголило проблеми, а нам їх вирішувати. Справа не в мені, як в особистості, а справа в нашій гідності. Як Майдан був Революцією Гідності, так і сюди прийшли люди, які відчули: все, що відбувається в стінах державної установи є принизливим для вільної людини", – висловився Ройтбурд.

      Саждовий
      Андрій Садовий, міський голова Львова / Фото Катерини Петренко, 24 канал

      Протест проти звільнення Ройбурда підтримав також міський голова Львова Андрій Садовий. На його думку, цей мітинг мав найвищий рівень IQ, бо тут зібралась вся думаюча Одеса.

      Велика задача – бути голим нервом і будити Одесу. Дуже хочу, аби Одеса прокинулась, і ми побачили місто, яке в Україні є номером один по потенціалу. Я переконаний, що цього святого чоловіка рухати не будуть, а ті, хто будуть, – підуть, і про них забудуть, 
      – сказав Садовий.

      Підтримати Ройтбурда також прийшов ексгубернатор Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі.

      "Ці бандерлоги захопили владу в місті і в області, вони знищують не лише Ройтбурда, вони знищили "Аркадію", знищують Французький бульвар та історичні будівлі. Тут відбувається видавлювання одеситів з міста. Якщо не діяти, то Одеси через 3 – 5 років не буде. А Одеса – це великий світовий бренд, який має залишатись осередком культури", – підсумував Саакашвілі.

      Саакашвілі
      Ексгубернатор Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі / Фото Катерини Петренко, 24 канал

      Сьогодні близько півтори тисячі одеситів підписали звернення на підтримку звільненого художника. Як повідомляють оранізатори мітингу, вони планують збір підписів під зверненням до мера, депутатів та голови Одеської ОДА та створення петиції на сайті Президента України, аби повернути Ройтбурда в крісло керівника Одеського художнього музею.

      Дивіться фото 24 каналу (Катерини Петренко) із мітингу одеситів на підтримку Ройтбурда:

       

       

      Що змінилося в Художньому музеї за директорства Ройтбурда?

      Музей заробив на квитках за період з січня по липень 2019 року 1 мільйон 86 тисяч 239 гривень. Для прикладу, за цілий 2017 рік ця сума склала 742 тисячі.

      Ще музей виграв 7 грантів. Започаткував декілька меценатських програм. У музеї провели повну звірку фондів спеціальною комісією. Придбали 34 рами, які гідні картин музею. Придбали 51 скло для картин, щоб захищати роботи та спрощувати їх споглядання. Відновили Серебряківську залу, в якій стеля протікала останні 10 років, та іконну залу. Започаткували дитячу програму музею – її відвідали 600 дітей.

      Провели Museum capm – літні заняття для дітей в музеї. 120 дітей відвідали 160 занять за 2 літні місяці. Музей отримав більше 25 тисяч гривень за участь дітей у заходах. Відреставрували 3 великих картини за гроші меценатів. Зробили один день на місяць безкоштовним. В середньому в такий день до музею приходить 1000 людей.

      Ще фото із мітингу 7 вересня (Катерина Петренко, 24 канал):

       

       

      Поповнили колекцію музею новими експонатами вартістю у 6 мільйонів гривень. Провели лекції та виступи відомих спікерів: Дмитра Бикова, Марата Гельмана, Сергія Жадана, Андрія Орлова, Андрія Федоріва, Бориса Херсонського, Бориса Бурди та багатьох інших. Придбали квитковий принтер. Провели персональні виставки Влади Ралко, Володимира Наумца, а також виставки "Спецфонд", Terrible Kissers, "Ексгумація", "Тарасова колекція в уявному музеї", "Нонконформісти – музейний формат", "Моя шкіра – моя справа" Марії Куліковської.

      Одеса
      "Ро наш Бро": фото з мітингу / Катерина Петренко, 24 канал

      Провели конференцію "Музей: концепція відкритості", на яку приїхали 89 видатних представників музейної спільноти із 16 міст України та один спікер з Німеччини. Таким чином Одеський художній музей стає базою для навчання професійної спільноти країни.

      Забезпечили музей сучасним технічним обладнанням: ноутбуками, колонками, мікшерним пультом, проекторами, екранами, кліматичним обладнанням, а також замінили радянські стільці співробітників зручними офісними кріслами. Облаштували дві зали фондосховища обладнанням для гідного зберігати експонатів декоративно-ужиткового мистецтва. Започаткували курси української та англійської мови для співробітників музею.

      Одеса
      Одесити підтримали художника Олександра Ройтбурда / Фото Катерини Петренко, 24 канал

      Зробили сторінки музею в соціальних мережах цікавими. Облаштували реставраційну майстерню. Кошти на це отримали через субвенцію з обласного бюджету та зібрали за допомогою краудфандингової платформи "Моє місто". Розробили новий сайт музею – www.ofam.org.ua. Стали партнерами Одеського міжнародного кінофестивалю, Odessa Classic та літературного фестивалю "Без меж" . Відкрили реставраційну майстерню.

      blog_ava
      У Росії озвучили "наступні кроки" після обміну полоненими: заява вражає цинізмом
      сьогодні
      9911
      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини Одеси Новини України Публікації Статті Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      сьогодні , 22:00 На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      Анастасія Григорова 64
      Обмін полоненими із Росією відбувся: причини, ціна та наслідки
      сьогодні , 21:50 Обмін полоненими із Росією відбувся: причини, ціна та наслідки
      Євгенія Мазур 3258
      Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 20:57 Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020
      1098
      Голобородько VS Зеленский: Чи відбудуться позитивні зміни в Україні завдяки новим реформам
      сьогодні , 20:00 Голобородько VS Зеленский: Чи відбудуться позитивні зміни в Україні завдяки новим реформам
      Антон Голобородько 316
      Українців звільнили з російського полону: як реагують Європа та США
      сьогодні , 19:54 Українців звільнили з російського полону: як реагують Європа та США
      5309
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук