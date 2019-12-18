В Одесі знищили наркотиків на 100 мільйонів доларів: відео

18 грудня в Одесі працівники СБУ показово утилізували рекордну партію наркотиків. Заборонені речовини проходили речовими доказами у багатьох злочинах.

Як повідомляє місцеве видання Odessa.online, загальна вартість спалених наркотиків на чорному ринку сягає понад 100 мільйонів доларів.

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Так, правоохоронці спалили:

три тонни марихуани,

700 кілограмів героїну,

500 кілограмів кокаїну.



Пів тонни кокаїну правоохоронці спалили в печі / фото: Odessa.online

Наркотики знищили на спецпідприємстві з утилізації.

В Одесі знищили наркотиків на 100 мільйонів доларів – дивіться відео

Як пише видання, СБУ намагається знищувати вилучені наркотики раз в три роки, однак це можна робити тільки за рішенням суду.



СБУ спалила рекордну партію наркотиків / фото: Odessa.online