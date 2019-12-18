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      В Одесі знищили наркотиків на 100 мільйонів доларів: відео

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      В Одесі знищили наркотиків на 100 мільйонів доларів / odessa.online

      18 грудня в Одесі працівники СБУ показово утилізували рекордну партію наркотиків. Заборонені речовини проходили речовими доказами у багатьох злочинах.

      Як повідомляє місцеве видання Odessa.online, загальна вартість спалених наркотиків на чорному ринку сягає понад 100 мільйонів доларів.

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      Так, правоохоронці спалили:

      • три тонни марихуани,
      • 700 кілограмів героїну,
      • 500 кілограмів кокаїну.


      Пів тонни кокаїну правоохоронці спалили в печі / фото: Odessa.online

      Наркотики знищили на спецпідприємстві з утилізації.

      В Одесі знищили наркотиків на 100 мільйонів доларів – дивіться відео

      Як пише видання, СБУ намагається знищувати вилучені наркотики раз в три роки, однак це можна робити тільки за рішенням суду.


      СБУ спалила рекордну партію наркотиків / фото: Odessa.online

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Одеси СБУ Кримінальні новини Кримінал Наркотики
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