В Одеський порт прибув есмінець США: фото

До причалу Одеського морського вокзалу сьогодні вранці, 8 липня, прибув ракетний есмінець 6 флоту США DDG-78 USS Porter.

Про це повідомляє "BSNews".

Читайте також: Дипломат США прокоментувала можливість виведення військ з Німеччини

Водотоннажність есмінця становить 6783 довгих тонни, довжина – 153,92 метрів. Екіпаж складає 337 осіб, в тому числі, 23 офіцера.

Також зазначається, що есмінець здатний нести ракети Tomahawk, крім цього має ракетне, артилерійське, мінно-торпедное озброєння.



Есмінець DDG-78 USS Porter

USS Porter прибув для участі в українсько-американських міжнародних навчаннях "Сі Бриз 2018".

Що таке Sea Breeze? Є щорічними українсько-американськими навчаннями. Цього року вони пройдуть з 9 по 21 липня. Учасники Sea Breeze відпрацьовують дії багатонаціонального штабу з планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО.