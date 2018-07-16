В Одеський порт прибув перший у цьому році танкер з газом для автомобілів

На рейд Одеського порту прибув танкер-газовоз GAMMAGAS. Судно доправило в порт 2150 тонн імпортного скрапленого газу, призначеного для заправки автомобілів.

Про це повідомили у прес-службі порту.

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Це перша у 2018 році партія імпортного скрапленого газу та друга постача за всю історію існування Одеського порту.

До цього порт тільки відвантажував СПГ в режимі "транзит", в поодиноких випадках – в режимі "експорт". У вересні минулого року до нас зайшов перший танкер з імпортним (турецьким) СПГ. І ось зараз приймаємо друге судно",

– зазначив головний диспетчер одеського філіалу Адміністрація морських портів України Денис Карпов.

Поки це пробні разові постачі, хоча у майбутньому вони можуть стати регулярними.

Нагадаємо, що з 1 квітня судна найбільшої в світі компанії з доставки контейнерів Maersk Line перестали заходити в Одеський морський торговий порт. Причини відходу з Одеси поки невідомі.