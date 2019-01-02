В окупованому Криму зросли ціни на комуналку

З початку 2019 року для мешканців окупованого Криму подорожчали тарифи на газ, воду та теплопостачання. Також по кишенях кримчан вдарять ціни на податок за вивезення сміття.

Про це повідомляють "Факти" з посиланням на Держкомцін РФ.

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Збільшення ціни за комунальні послуги у Криму зумовлене підвищенням ставки податку на додану вартість, яка у 2019 році зросла на 2 відсотки.

Вартість 1000 кубічних метрів газу для приготування їжі, нагрівання води та опалення при споживанні до 3500 кубічних метрів газу на рік становить для жителів півострова 4827,08 рублів, при споживанні понад 3500 кубічних метрів – 8627,48 рублів,

– йдеться у тексті повідомлення.

На водопостачання та водовідведення також підняли тарифи, їхня ціна зросла на 2,47% і 1,1% відповідно. Загалом, в Криму населення платить за водопостачання 31,55 гривень за один метр кубічний, а за водовідведення — 30,71 гривень.

Наступне збільшення тарифів на газ та воду чекає на жителів окупованого півострову вже з 1 липня 2019 року. До того ж, збільшиться ціна на податок за вивезення сміття. Так, з 1 січня 2019 року тариф на вивезення і утилізацію твердих побутових відходів на території Криму збільшиться в середньому на 17, 49 рублів.

Нагадаємо, що у Криму виникли проблеми із постачанням прісної води. Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. З цього приводу окупаційна влада Криму прийняла рішення про будівництво водоводу для транспортування води з Тайганського водосховища у Білогірський район.



