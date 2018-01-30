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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

У США досі не вважають Росію агресором, – експерт

23:01, 30 січня 830 Читать новость на русском
США готові реалізувати російський сценарій миротворців?
США готові реалізувати російський сценарій миротворців? / 24 Канал

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова США насправді не визнають Росію агресором, і є кілька фактів, які це підтверджують.

Таку думку він висловив у коментарі сайту "24".

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По-перше, як розповідає фахівець, це формулювання про те, що Росія має погодитися припинити війну. Тобто, зауважує Снєгирьов, останнє слово за Росією щодо модальності і загалом можливості припинення конфлікту на Донбасі. По-друге, заява Волкера, що Росію не позбавлятимуть права вето в Радбезі ООН. Іншими словами, план України по миротворцям розглядатися не буде.

По-третє, показовий момент, що США не визнають РФ агресором – відповідь Волкера щодо відшкодування РФ збитків за війну.

За словами Волкера, відшкодування збитків Росією за руйнацію Донбасу, за тисячі вбитих українців буде взагалі після закінчення конфлікту. Це тема майбутнього. Фактично, незважаючи на закон про деокупацію, Україна не зможе подати позови в міжнародні суди щодо відшкодування збитків, нанесених РФ внаслідок збройної агресії. Волкер дав розуміти, що ми про це маємо забути,
– підкреслив Снєгирьов.

При цьому, експерта вражає заява помічника Путіна – Суркова, що США повинні проконтролювати закон про деокупацію, аби там не з'явилися положення, які б суперечили мінським угодам.

Це втрата нашої суб’єктності. Росія взагалі не розглядає Україну, як сторону перемовин. І долю України вирішуватимуть не в Мінську а в форматі Волкер-Сурков. Росіяни вважають, що план США такий, що його можна реалізувати. Тобто миротворці на лінії розмежування і імплементація пунктів мінських угод про особливий статус ОРДЛО і амністію бойовиків. А США готові тиснути на Україну,
– наголошує Снєгирьов.

Нагадаємо, 26 січня в Дубаї відбулася чергова зустріч спецпредставника Держдепу США Курта Волкера і помічника Путіна – Суркова. За словами Волкера, Росія дала вказівку, контролювала та посприяла війні на Донбасі від початку. Проте вона заперечує таку участь. В свою чергу Сурков заявив, що "дубайський пакет" американських пропозицій щодо розгортання місії ООН цілком придатний до реалізації. За його словами, основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН.

Читайте також: Між двома вогнями: Волкер і Сурков домовилися не в інтересах України?

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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