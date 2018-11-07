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      В Україні побільшало легально влаштованих працівників

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      Офіційне працевлаштування в Україні
      Офіційне працевлаштування в Україні / Ілюстративне фото

      У жовтні в Україні офіційно працевлаштували 644,6 тисячі найманих працівників. Це у 2 рази більше, ніж у серпні, і на 490 тисяч більше, ніж у вересні.

      Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

      "Така позитивна тенденція є результатом заходів щодо легалізації найманої праці та заробітної плати, які вживаються органами ДФС спільно з Держпраці, Пенсійним фондом України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування", – зазначили в ДФС.

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      Найбільше найманих осіб працевлаштували роботодавці, які працюють у галузях роздрібної торгівлі (78 тисяч), громадського харчування (29,3 тисячі), будівництва (18,2 тисячі).

      ринок праці офіційне працевлаштування Україна робота безробіття
      У жовтні ще більше українців стали офіційно працевлаштованими

      У ДФС прогнозують, що кількість офіційно зареєстрованих працівників зростатиме. Завдяки детінізації праці очікується зростання надходжень податків на доходи фізосіб на понад 800 мільйонів гривень, військового збору – близько 70 мільйонів гривень, єдиного внеску – понад 1,1 мільярда гривень.

      Теги: Новини України статистика безробіття Ринок праці Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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