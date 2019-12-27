В Україні створять Нацкомісію у сфері транспорту, яка встановлюватиме тарифи на проїзд

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про створення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері транспорту (НКРТ). Далі документ повинну буде розглянути Верховна Рада.

Якщо законопроєкт схвалять остаточно, то ціни на всі транспортні перевезення в Україні будуть ринковими та адекватними, запевнив у телеграм-каналі Прем’єр-Міністр України Олексій Гончарук.

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Він уточнив, що регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов.

Картко про завдання Нацкомісії у сфері транспорту:

формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;

контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання; сприяти розвитку конкуренції на ринку.

Більше про функції Нацкомісії у сфері транспорту

Відомство здійснюватиме держрегулювання, моніторинг і контроль у сфері транспорту, повідомили агентству Інтерфакс-Україна в Міністерстві цифрової трансформації.

Фінансуватимуть Комісію за рахунок спецфонду держбюджету, що наповнюється за рахунок суб'єктів діяльності на транспортному і суміжних ринках. При цьому ставка внеску на регулювання не може перевищувати 0,1% чистого доходу платника від його діяльності за попередній рік.

Комісія регулюватиме тарифи на управління спецпослугами, що надають у морському порту суб'єкти природних монополій, а також – тарифи на послуги, які оплачуються у складі портових зборів.

Комісія встановлюватиме тарифи на перевезення вантажів (крім тарифів на перевезення вантажів залізницею у міжнародному сполученні), пасажирів і багажу залізницею (крім приміських і внутрішньоміських перевезень).

(крім тарифів на перевезення вантажів залізницею у міжнародному сполученні), (крім приміських і внутрішньоміських перевезень). Комісія встановлюватиме порядок і розмір лоцманського збору з суден, які користуються послугами морських лоцманів.

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До сфер діяльності Нацкомісії у сфері транспорту входитимуть:

користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;

управління повітряним рухом;

спеціалізовані послуги в річкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах відповідно до переліку, визначеного урядом.

Створення також комісії має забезпечити ефективне держрегулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у сфері транспорту, зокрема з питань формування цінової (тарифної) політики.