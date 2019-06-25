В України та президента є доба для активних дипломатичних дій, – Тимошенко про рішення ПАРЄ

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про зняття санкцій з російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру.

Пропозицію зняти санкції з Росії підтримали делегації країн Нормандського формату – Франція та Німеччина. За рішення проголосувала також країна, яка найбільше постраждала від збитого росіянами літака малайзійських авіаліній – Нідерланди, і ще багато європейських країн. Це яскраве свідчення фактичного кінця Нормандського формату. Бо не можуть бути гарантами нашої безпеки держави, які підтримують повернення країни-агресора в ПАРЄ. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

"Нашими союзниками до кінця залишились Велика Британія, Латвія, Польща, Литва, Естонія, Грузія та Швеція.

Голосування фактично скасувало санкції ПАРЄ за захоплення чужих територій, за порушення прав людини, за санкціоновані вбивства громадян нашої держави. Це безпрецедентний факт, коли ПАРЄ більшістю голосів заради повернення Російської Федерації пішла на те, щоб зрадити свої принципи, заради яких і створювалась ця організація 70 років тому.

Завдяки надзвичайним зусиллям української та грузинської делегацій питання фізичного повернення російської делегації в сесійну залу відкладено ще на 24 години. Хочу нагадати, що в складі російської делегації – 6 осіб з санкційного списку ЄС, США і Канади, зокрема та особа, яка претендує сісти у крісло віцеспікера ПАРЄ. Це неприпустимо.

В України є доба, кожну хвилину якої треба використати для активних дипломатичних дій. Головна відповідальність зараз лягає на нового президента України. За 24 години йому треба телефоном зв’язатися з усіма ключовими лідерами Європи та знайти аргументи і докази, які переконають їх не робити цей крок. Я також пропоную президенту скликати на термінові консультації керівників парламенту і парламентських фракцій, уряду, МЗС, РНБО для вироблення скоординованої стратегії подальших спільних дій", – йдеться на сайті партії.