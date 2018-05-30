В Україні відкрили нове газове родовище: стало відомо, у якій області

Державна компанія "Укргазвидобування" відкрила нове газове родовище у Харківській області. У новому родовищі запаси газу складають щонайменше 300 мільйонів кубометрів. За оцінкою експертів його перспективні ресурси становлять понад 1 500 мільйонів кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Читайте також: "Нафтогаз" вирішив роздати 37 мільйонів доларів премій за перемогу у газовому конфлікті Зазначається, що після отримання спеціального дозволу на користування надрами відкриття родовища та введення свердловини в експлуатацію здійснені в рекордно короткі строки – за 17 календарних місяців, хоча зазвичай на це йде 2-4 роки.