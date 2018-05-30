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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

В Україні відкрили нове газове родовище: стало відомо, у якій області

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В Україні відкрили нове газове родовище
В Україні відкрили нове газове родовище / ugv.com.ua

Державна компанія "Укргазвидобування" відкрила нове газове родовище у Харківській області. У новому родовищі запаси газу складають щонайменше 300 мільйонів кубометрів. За оцінкою експертів його перспективні ресурси становлять понад 1 500 мільйонів кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба компанії. 

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Зазначається, що після отримання спеціального дозволу на користування надрами відкриття родовища та введення свердловини в експлуатацію здійснені в рекордно короткі строки – за 17 календарних місяців, хоча зазвичай на це йде 2-4 роки.

 

Теги: Новини України Новини Харкова Екологія
Джерело: 24 Канал
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