В Україні відкрили нове газове родовище: стало відомо, у якій області
Державна компанія "Укргазвидобування" відкрила нове газове родовище у Харківській області. У новому родовищі запаси газу складають щонайменше 300 мільйонів кубометрів. За оцінкою експертів його перспективні ресурси становлять понад 1 500 мільйонів кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
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Зазначається, що після отримання спеціального дозволу на користування надрами відкриття родовища та введення свердловини в експлуатацію здійснені в рекордно короткі строки – за 17 календарних місяців, хоча зазвичай на це йде 2-4 роки.
Джерело: 24 Канал
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