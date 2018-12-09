В Україні зросли продажі нових автомобілів

У 2018 році український парк комерційних автомобілів збільшився на 11,5 тисячі нових автомобілів. Це на 11 відсотків більше ніж за той же період 2017 року.

Про це повідомила асоціація "Укравтопром".

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Водночас кількість реєстрації комерційних авто за листопад на 1,2 відсотка знизились, ніж за аналогічний період минулого року, і складає 1,017 тисячі нових автомобілів.

Перше місце за продажами посідає компанія Renault результат якої – 166 зареєстрованих авто. У порівнянні з минулим роком, листопадовий показник знизився майже на 2 відсотки.

Друге місце у компанії Fiat, реєстрації якої виросли на 3 відсотки у порівнянні з листопадом 2017 року.

Mercedes-Benz збільшив реалізацію своїх нових комерційних автомобілів на українському ринку на 69 відсотків, що виводить компанію на третє місце у рейтингу.

На четвертому ж місці Volkswagen – 87 зареєстрованих авто, що на 2 відсотки більше ніж за аналогічний період торік.