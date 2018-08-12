В Україні з'явився перший студент з важким діагнозом, який, попри все, не став на заваді
Унікальний студент навчатиметься у харківському університеті імені Каразіна. 17-річний Данило Куц з дитинства пересувається на візку – у нього спинальна м'язова атрофія. Втім, це не завадило йому стати першим студентом в Україні із таким діагнозом. Уже з осені він почне вчитися, а також працюватиме в інклюзивній школі з дітьми та їхніми батьками.
У родині Куц вміють жартувати над усім. Кажуть, загартувало життя.
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Данило ріс здоровою дитиною, але в 10 місяців лікарі виявили у нього рідкісне генетичне захворювання – спинальна м'язова атрофія. Хвороба уражає спинний мозок і порушує роботу м'язів ніг і шиї. М'язи поступово слабнуть, і дитина пересідає у спецвізок. Але при цьому розумовий розвиток у не страждає.
Хлопець багато читає, вчить англійську, почав малювати, а цього року здійснив свою мрію – вступив до вишу. Він перший студент в Україні з таким захворюванням. Уже з вересня хлопець буде вивчати психологію в університеті Каразіна.
Фах обрав за покликанням – онлайн підтримує всіх своїх друзів.
Випадки бувають різні: когось дівчина кинула, хтось з батьками посварився. Головне, не нашкодити, так. Бути веселим, щоб коли з тобою спілкуються, не було якогось тиску,
– сказав майбутній психолог Данило Куц.
Окрім цього, майбутній студент – затятий фанат футболу. Заохочує до спорту і молодшого брата.
"Коли нам поставили діагноз, то сказали, що 4-5 років максимум жити. Усе. Таке не лікується, навіть не намагайтеся. Але намагаємося! І будемо намагатися далі і, думаю, будемо приносити користь", – розповіла мама Данила Наталія Куц.
Данило Куц
У це вірять усі, хто знає Даниїла. Зокрема, на випускному директорка ліцею запропонувала школяру роботу – працювати з дітьми з інвалідністю та їхніми батьками. Адже з вересня навчальний заклад стане інклюзивним.
Даниїл переконаний, що інклюзія в навчальній школі буде корисною не лише школярам, а і всьому суспільству. А поки хлопець мріє допомагати іншим, його мати прагне одного – аби в Україні нарешті з'явились новітні ліки, які б допомогли її сину.
Не треба вважати наших дітей баластом. Тим більше, в світі вже є ліки. В Україні ще поки немає. На жаль. Ми дуже сподіваємося (що з'являться – 24 канал),
– зазначила Наталія.