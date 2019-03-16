В "Укроборонпромі" проведуть незалежну перевірку: Порошенко ввів у дію рішення РНБО

Президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про проведення аудиту "Укроборонпрому". Так, незалежні фахівці перевірять фінансову та господарсько-економічну діяльність держпідприємства.

Тепер Кабмін має протягом місяця організувати, залучивши до цього міжнародних експертів, аудит "Укроборонпрому" та підприємств-учасників цього концерну. Про результати аудиту уряд має проінформувати громадськість.

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РНБО також рекомендувала Генпрокуратурі, Службі безпеки, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань перевірити і надати правову оцінку фактам, викладеним у ЗМІ. Ці факти стосуються порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення. Про результати такої перевірки та про оцінку правоохоронні органи повинні поінформувати громадськість.

Кабмін також повинен забезпечити проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

"Уряду також доручено забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю Державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств оборонно-промислового комплексу", – зазначили у прес-службі президента.

Для цього уряд має вжити заходів, щоб залучити представників держав-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому".

Також планується розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який підвищить рівень прозорості державних закупівель. Це буде проект закону про внесення змін до закону "Про державне оборонне замовлення".

На розгляд парламенту планують також подати законопроект щодо посилення відповідальності, в тому числі кримінальної, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.