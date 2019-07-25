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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В уряді Італії "забули", що Зеленський розмовляв з Конте про нацгвардійця Марківа

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      В уряді Італії не згадали Марківа у повідомленні про розмову Конте з Зеленським
      В уряді Італії не згадали Марківа у повідомленні про розмову Конте з Зеленським / Радіо Свобода

      Прес-служба уряду Італії написала повідомлення про телефонну розмову прем’єр-міністра Джузеппе Конте з Президентом України Володимиром Зеленським без згадки про те, що вони обговорили справу нацгвардійця Віталія Марківа.

      Конте привітав Володимира Зеленського із успіхом на парламентських виборах, відповідне повідомлення опубліковане на сайті уряду.

      Важливо: Справа нацгвардійця Марківа: коротко про те, що не так із рішенням італійського суду

      Він також підтвердив підтримку Італією територіальної цілісності та суверенітету України у напрямку повного виконання мінських угод.

      Що стосується двосторонніх відносин, прем'єр Конте і президент Зеленський висловили надію, що в найближчі місяці їм вдасться зміцнити торгово-економічне співробітництво між Римом і Києвом,
      – пише прес-служба італійського уряду.

      Конте також висловив вдячність за заяви президента Зеленського на користь відновлення діалогу, «який міг би створити умови для вирішення конфлікту у східних регіонах України".

      Натомість в офісі президента України в середу, 24 липня, повідомили, що Зеленський і Конте під час телефонної розмови обговорили вирок нацгвардійцю Марківу, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення. Так, глава держави запропонував Конте правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Роккеллі.

      Хто такий Віталій Марків?Боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював на Донбасі з позивним "Італієць", бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії.

      Віталій Марків
      Віталій Марків / Фото Радіо Свобода

      До України Марків повернувся у 2013 році, коли почався Євромайдан. На початку бойових дій на Донбасі вступив у лави добровольчого батальйону (через певний час влився до складу Нацгвардії).

      За що Марківа засудили в Італії?

      Нацгвардійця арештували в Італії в червні 2017 року за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Журналіст і перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Сам Марків та його захист відкидали звинувачення італійського слідства. Аргументували це тим, що позиція українських військових не була розташована там, звідки вбили Рокеллі. Цю позицію на той момент утримували проросійські бойовики загону Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

      Версія італійського прокурора була такою: Марків не вбивав Рокеллі, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних біля фабрики Zeus Ceramica. А ці цивільні нібито контактували з бійцями ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Марків Нацгвардія Володимир Зеленський Президент України Судді Розслідування
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