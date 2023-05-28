Вадим був промінчиком: на Черкащині попрощалися з нацгвардійцем, якого збив на блокпості суддя

У Черкаській області попрощалися з нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого 26 травня збив на смерть автомобіль судді Олексія Тандира. Бійцю на момент смерті було всього 23 роки.

У рідному місті Вадима Бондаренка побувала кореспондентка Вікторія Прокопчук, яка в ефірі телемарафону розповіла про прощання з нацгвардійцем, пише 24 Канал. За її словами, біля будинку бійця коридор із живих квітів та вінків.

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Мати загиблого нацгвардійця досі не може усвідомити горе

Обабіч дороги, яка веде до будинку Вадима Бондаренка, вишикувалися сусіди, друзі та родичі з квітами в руках. У такий спосіб близькі Бондаренка зробили живий коридор, щоб зустріти тіло бійця, якого збило авто судді.

На Черкащині попрощалися із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком: дивіться відео

Як розповіла журналістка, про родину та загиблого Вадима говорять тільки добрі слова.

Він завжди був хорошим, життєрадісним, таким промінчиком. Зі всіма спілкувався. Він не був конфліктним. Був чудовою людиною,

– сказала його однокласниця.

Одна з жінок, яка прийшла попрощатися з нацгвардійцем, зі сльозами зазначила, що "він нікому нічого поганого не зробив, а йому зробили".

Пані Олена, мати загиблого, за словами журналістки, ще не усвідомлює горе. Жінка каже, що не може зрозуміти горя, поки не побачить тіла сина. Пані Олена сильно плаче і не може нічого сказати.

У Вадима залишилася дружина та троє діток – 2 старших дітей від першого шлюбу його дружини та 2-річна дівчинка. За словами родини Вадима Бондаренка, суддя Олексій Тандир, якого підозрюють у ДТП, не звертався до родини.

Прощання з нацгвардійцем Вадимом Бондаренком відбулося у місті Тальне, що в Черкаській області. На прощання прийшло близько тисячі містян та побратими військовослужбовця.

Прощання з Вадимом Бондареном / Фото Ольга Косенко, "Ми-Україна"

Прощання з Вадимом Бондареном: дивіться відео

Прощальна церемонія відбувалася на центральній площі міста. Труну зустрічали навколішки. Асфальт був встелений півонією та ірисами. Поховали Вадима на місцевому кладовищі.

Прощання з Вадимом Бондаренком на Черкащині / Фото Суспільне

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