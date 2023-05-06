У Пригожина свій план, – Піонтковський сказав, чим він відрізняється від Путіна

Євгєній Пригожин заявив, що 10 травня нібито відводить найманців із Бахмута. Усе, мовляв, через "нестачу боєприпасів". Тим часом міністр оборони Росії доручив тримати на контролі питання "безперервного та ритмічного постачання в районах так званої "СВО" усією необхідною зброєю та військовою технікою".

Та таке доручення – це відповідь Сєргєя Шойгу та керівника ворожого генштабу Валєрія Герасимова на звинувачення Пригожина. Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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"Це якась бюрократична фраза така брехлива. Шойгу цією відповіддю лише підкреслив контраст між собою та Пригожиним. У будь-якому випадку, навіть, якщо розстріляють Пригожина, то кар'єра Шойгу та Герасимова завершена", – наголосив він.

Російський публіцист зауважив, що це думка армії та суспільства. І вона, вважає він, справедлива.

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Винні у всьому

"Адже, по-перше, ці люди розікрали всю армію. Вона не була готовою до серйозної війни. По-друге, їх військове командування виявилося бездарним. Або Путін піде з ними разом…", – розповів опозиційний політик зі США.

Андрій Піонтковський зауважив, що у Євгєнія Пригожина план "вціпитися" в частину української території. І тоді, мовляв, "продати" цю битву як "почесну нічию".

У чому його відмінність від Путіна – йому нічого не треба "продавати" як "почесну нічию". Він як раз зацікавлений у тому, щоби "продати" війну як "колосальну катастрофу", до якої привели країну Шойгу та Герасимов, Путін, попри "героїчні" зусилля Пригожина,

– наголосив він.

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