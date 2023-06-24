Це ще не переворот: для чого насправді Пригожин розпочав заколот

Євгеній Пригожин так завзято просив у міноборони боєприпаси та зброю, що врешті їх отримав. Але є один нюанс. Після удару російських військ по тилових базах вагнерівців Пригожин оголосив про початок громадянської війни в Росії. Його наміри мають насамперед особистісний характер.

Про це 24 Каналу розповів Дмитро Гудков – російський опозиційний політик. За його словами, ще рано називати події в Росії переворотом. Однак не виключено, що невдовзі заколот Пригожина може перерости і в переворот.

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"Переворот – це коли щось перевернеться. Поки це бунт. При чому це не постанова, а справді відчайдушна спроба Пригожина вижити. В умовах, коли він втратив підтримку Путіна та нажив собі купу ворогів", – пояснив Дмитро Гудков.

Пригожин намагається врятуватись

Євгеній Пригожин зрозумів, що якщо він не почне щось робити та вдаватись до рішучих дій, то просто зникне. Ще вчора він словесно атакував Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова. Але вже сьогодні, після звернення Владіміра Путіна, зрозумів, що воювати (не лише на словах, ймовірно) доведеться і з самим диктатором.

Путін вважає його ворогом №1, тому що це особиста зрада. Тепер у Пригожина немає виходу: або пан (дійти до Москви і там все змінити), або пропав. Але тут прогнози давати складно. На мою думку, все закінчиться не на його користь,

– зазначив політик.

Не виключно, що Пригожин справді може розхитати ситуацію. Однак, очевидно, що сили його недостатні, щоб взяти владу. Варто, втім, зауважити, що ватажок ПВК "Вагнера" – лиш перший, хто зараз пішов на такі дії. Але буде він не останнім, з'являться й інші.

"Цей бунт в будь-якому випадку – великий удар та тріщина у фундаменті російської державності. Це удар по Путіну, який сильно втратив через те, що перестав контролювати ситуацію всередині країни", – зауважив Гудков.

Так, вже Воронеж та Ростов захопили озброєні бойовики "Вагнера". Ні армія, ні спецслужби в цих регіонах навіть не намагались протистояти. Раптово кудись зникли губернатори. Пропаганда – і та затихла.

Дмитро Гудков про бунт Пригожина в Росії: дивитись відео

Навіть невдача Пригожина не буде кінцем

Тепер слабкість Владіміра Путіна та його режиму чітко продемонстрована усьому світові. Будь-яке ослаблення режиму дає шанс на політичні зміни.

"Навіть якщо бунт Пригожина подавлять – проблеми це не вирішить. Буде величезна кількість незадоволених. Багато побачать, що так можна і чекатимуть зручнішого моменту. Ба більше, це може спровокувати протести, спецслужбам зараз не до цього", – наголосив опозиціонер.

Що цікаво, невідомо, чи російські спецслужби готові до протистояння з Пригожиним та його бойовиками. Їм звичніше мати справу з неозброєним населенням на умовних протестах.

Хто може курувати Пригожиним

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Проєкт Путіна вийшов з-під контролю і постав проти нього самого. Ще задовго до початку повномасштабного вторгнення російський диктатор і, можливо, якась частина адміністрація президента курувала Євгєнієм Пригожиним.

Він був потрібен, за символічним збігом обставин, аби послабити силовиків та армію. Тому що для Путіна найбільший ризик був у найближчому оточенні.

Думаю, Пригожин довго намагався поговорити з Путіним, але в якийсь момент зрозумів, що контакт остаточно розірваний. А перші ракети, що прилетіли до його штабу, дали розуміння, що від нього хочуть позбутись,

– зауважив Гудков.

Бунт для Пригожина став питанням виживання. Тому зараз, найімовірніше, він діє за власним бажанням. Але не виключно, що його позиція почне симпатизувати й іншим. Зокрема, серед російської еліти є ті, кого більше не влаштовує стан справ з тих чи інших причин.

Збройний заколот в Росії: коротко