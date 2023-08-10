Не вагнерівці зі зброєю: які провокації можуть влаштувати Путін і Лукашенко проти Польщі

Перебування бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі дедалі більше напружує сусідні країни. Однак провокації найманців Євгенія Пригожина можуть бути не такими очевидними.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що навряд чи йтиметься про штурм польського кордону озброєними вагнерівцями. Їх одномоментно знищать прикордонники, яких посилили 10 тисячами військових.

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Найімовірніше, бойовиків використають для професійної координації мігрантів, які намагаються проникнути на територію Польщі. Людей можуть озброїти не лише камінням і палками, а й кустарними засобами боротьби проти прикордонників.

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Крім того, Росія і Білорусь можуть заблокувати Сувальський коридор – і тоді повністю порушиться сполучення між країнами НАТО.

Росія і Білорусь випробовують НАТО

Наприкінці липня понад 100 вагнерівців рухались у бік Сувальського коридору. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав це кроком до подальшої гібридної атаки на польську територію.

"Багато сигналів, що Путін з Лукашенком намагаються зрозуміти, де провокаційна межа, коли НАТО все-таки реагуватиме або не буде", – зазначив Тизенгаузен.

Були випадки, коли російські літаки маневрували в небезпечній близькості до американських дронів і навіть збивали їх. Але найголовніший "екзамен" – це два білоруських вертольоти, які порушили повітряний простір Польщі.

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