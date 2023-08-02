Путін влаштував театр з бунтом найманців Пригожина: навіщо вагнерівців зганяють у Білорусь

Після короткотривалого заколоту в Росії бойовики ПВК "Вагнера" прибувають до Білорусі. Можливо, Владімір Путін прагне використати найманців, щоб масштабувати війну та відвернути увагу від України.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній. Як відомо, вагнерівці готуються до зимівлі в Білорусі.

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"Путін зацікавлений у тому, щоб втягнути Північноатлантичний альянс у цю війну, зробити її глобальною. Щоб країнам НАТО було не до України", – зазначив Подорожній.

Якщо вагнерівці вчинять теракт у якійсь із країн НАТО, Альянс буде змушений зреагувати відповідно до п'ятої статті засновницького договору.

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Якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

"Театр з бунтом вагнерівців затіяв сам Путін, щоб продемонструвати, що Росія більше не має жодного стосунку до цієї приватної військової компанії", – припустив Подорожній.

Так, диктатор буцімто не може відповідати за будь-які дії бойовиків.

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