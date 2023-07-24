Надірвуть пупки: у ГУР оцінили загрозу вагнерівців для Польщі

У ГУР поставили під сумнів серйозність загрози найманців ПВК "Вагнер" для Польщі. Там заявили, що їхній ривок у бік країни НАТО був би "самогубством".

У Білорусі продовжують скупчуватися вагнерівці. Лукашенко погрожує застосувати їх проти сусідньої Польщі. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі єдиного телемарафону пояснив, чому загроза з боку найманців для країни НАТО виглядає смішною, інформує 24 канал.

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Вагнерівці у Білорусі

23 липня стало відомо про прибуття вже 10 колони найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі. Того ж дня Лукашенко на зустрічі з Путіним заявив, що його новоприбулі "гості" мріють поїхати до Польщі на "екскурсію", щоб відвідати Варшаву і Жешув. Втім, він, самопроголошений президент, стримує їх від реалізації цих мрій.

Тим часом у ГУР над такими випадами Лукашенка лише насміхаються. І для того є кілька причин.

Немає сил

За словами Юсова, вагнерівців, які прибули в Білорусь, недостатньо для здійснення нападів. Наразі білоруська влада заявляє про 10 тисяч найманців на своїй території.

Насправді, як зазначає розвідник, їх там менше. Втім, вони досі прибувають. Техніки, як такої, у найманців нема. Усю зброю вони покидали на окупованих територіях.

Протистояння з НАТО

Юсов вважає, що не слід говорити про серйозність загрози "прибульців" для будь-якої країни НАТО, зокрема Польщі.

Якби вагнерівці ризикнули смикнутися у бік Варшави, це стало б самогубством для них, як для структури. Розвідник висловив впевненість у тому, що польська армія дала б раду "непроханим гостям".

Переконаний, що армія Польщі лише зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила б ці проблеми,

– сказав Юсов.

Тоді що забули вагнерівці біля польських кордонів? Як зазначає представник ГУР, їх просто хочуть використати з традиційною метою – подратувати країни ЄС і НАТО.

Тримаємо зв’язок з партнерами

Україна разом із західними країнами обмінюються інформацією щодо чисельності вагнерівців у Білорусі і спільно координують цю ситуацію.

Адже йдеться про членів терористичної організації на території іншої держави.

"Серед членів цієї структури багато людей чинили воєнні злочини, мають серйозний воєнний досвід", – уточнив Юсов.

Тому не можна це не враховувати.

Що відомо про вагнерівців і Лукашенка