Надірвуть пупки: у ГУР оцінили загрозу вагнерівців для Польщі
У ГУР поставили під сумнів серйозність загрози найманців ПВК "Вагнер" для Польщі. Там заявили, що їхній ривок у бік країни НАТО був би "самогубством".
У Білорусі продовжують скупчуватися вагнерівці. Лукашенко погрожує застосувати їх проти сусідньої Польщі. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі єдиного телемарафону пояснив, чому загроза з боку найманців для країни НАТО виглядає смішною, інформує 24 канал.
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Вагнерівці у Білорусі
23 липня стало відомо про прибуття вже 10 колони найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі. Того ж дня Лукашенко на зустрічі з Путіним заявив, що його новоприбулі "гості" мріють поїхати до Польщі на "екскурсію", щоб відвідати Варшаву і Жешув. Втім, він, самопроголошений президент, стримує їх від реалізації цих мрій.
Тим часом у ГУР над такими випадами Лукашенка лише насміхаються. І для того є кілька причин.
Немає сил
За словами Юсова, вагнерівців, які прибули в Білорусь, недостатньо для здійснення нападів. Наразі білоруська влада заявляє про 10 тисяч найманців на своїй території.
Насправді, як зазначає розвідник, їх там менше. Втім, вони досі прибувають. Техніки, як такої, у найманців нема. Усю зброю вони покидали на окупованих територіях.
Протистояння з НАТО
Юсов вважає, що не слід говорити про серйозність загрози "прибульців" для будь-якої країни НАТО, зокрема Польщі.
Якби вагнерівці ризикнули смикнутися у бік Варшави, це стало б самогубством для них, як для структури. Розвідник висловив впевненість у тому, що польська армія дала б раду "непроханим гостям".
Переконаний, що армія Польщі лише зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила б ці проблеми,
– сказав Юсов.
Тоді що забули вагнерівці біля польських кордонів? Як зазначає представник ГУР, їх просто хочуть використати з традиційною метою – подратувати країни ЄС і НАТО.
Тримаємо зв’язок з партнерами
Україна разом із західними країнами обмінюються інформацією щодо чисельності вагнерівців у Білорусі і спільно координують цю ситуацію.
Адже йдеться про членів терористичної організації на території іншої держави.
"Серед членів цієї структури багато людей чинили воєнні злочини, мають серйозний воєнний досвід", – уточнив Юсов.
Тому не можна це не враховувати.
Що відомо про вагнерівців і Лукашенка
- Починаючи з 11 липня до Білорусі почали переміщатися найманці ПВК "Вагнер". 23 липня телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив про прибуття 10-ої колони вагнерівців.
- 20 липня стало відомо, що в Білорусі біля польського кордону відбудуться спільні навчання з бойовиками.
- У Польщі заявили про перекидання військ із заходу країни на схід через збільшення кількості найманців у сусідній Білорусі.
- 23 липня Лукашенко на зустрічі із Путіним натякнув, що вагнерівці дуже хочуть на "екскурсію" до Варшави і Жешува. Також він розповів про те, що не бажає поділу України. Але "злісні" поляки і литовці прагнуть "окупувати" Західну Україну. Тому, якщо його попросять, він готовий прийти на "допомогу" західним українцям.