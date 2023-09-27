Не буде окремої ПВК, – військовослужбовець ЗСУ розповів, куди повертають вагнерівців

Вагнерівці повертаються на фронт в Україну, але через контракт з міноборони Росії. Однак окремої ПВК вже не буде, колишніх найманців Євгєнія Пригожина кидають на різні напрямки.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, якщо у Росії буде оголошена нова хвиля мобілізації, то вагнерівців використовуватимуть як інструкторів.

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"Зараз їх повертають через контракт з міноборони та розкидають по різних підрозділах. Не буде окремої ПВК, яку можна у критичну мить кудись кинути, як кидали на Бахмут. Вони вже як бійці у різних підрозділах. Звичайно, там є досвідчені бійці. Якщо у Росії буде нова хвиля мобілізації, вони будуть намагатися їх використовувати як інструкторів", – зауважив він.

Фактично ПВК "Вагнера" нема

Кирило Сазонов зазначив, що ЗСУ знищують російських окупантів. Зокрема, бойовикам ПВК "Вагнера" теж не вдасться виконати свої цілі на полі бою. Повернення вагнерівців на фронт не змінить ситуацію на фронті.

Мені здається, що підрозділів саме вагнерівців вже нема, тому що фактично нема цієї ПВК. Після того, як у них забрали важку техніку, танки, БТР, вони вже не можуть працювати. Сама по собі піхота, як довели м'ясні штурми Бахмута, цей план не спрацював. Їх розпорошують по інших підрозділах,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Вагнерівці повертаються на фронт: що відомо