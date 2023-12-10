Змінили погони і стали проти Путіна: ряди РДК поповнилися ветеранами ПВК "Вагнера"

10 грудня 2023, 19:57
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Джерело:

White Rex

"Російський добровольчий корпус" повідомив про нове поповнення в їх рядах. За повідомленнями командира, до підрозділу приєдналися ветерани ПВК "Вагнера".

РДК діє як на території України, обороняючи її від окупантів, так і проводить рейди в Росії. Тепер більше росіян будуть протистояти кривавому режиму. 

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Вагнерівці в РДК

Командир "Російського Добровольчого Корпусу" Денис Нікітін розповів, що ряди формування нещодавно поповнилися новими добровольцями. Вони вже прибули до України.

Знову переконуюсь у тому, що наша боротьба знайшла відгук у безлічі російських розумів і сердець, і лави "Російського Добровольчого Корпусу" продовжують поповнюватися найрішучішими та хоробрими синами своєї вітчизни,
– зазначив Нікітін.

Командир Корпусу наголосив, що серед новоприбулих є не лише "молоді необстріляні бійці", а й військові професіонали. Мова йде про ветеранів ПВК "Вагнера", які прибули, щоб боротися з ворогом – з путінським режимом. 

Нас чекає епоха жорстокої боротьби за майбутнє наших дітей, тому ми готуємось, ростемо та міцніємо з кожним днем,
– підсумував Денис Нікітін.

Вагнерівці зараз: що відомо

  • У зоні бойових дій почали з'являтися російські підрозділи "Шторм V". Стало відомо, що вони переважно складаються з колишніх найманців ПВК "Вагнера". Тобто фактично це і є ребрендоване угруповання вагнерівців, тільки підпорядковане Міноборони Росії.
  • Кремль почав реабілітувати найманців "Вагнера" – наприклад, їх офіційно визнають ветеранами та видають відповідні виплати. Ба більше, ПВК "Вагнера" нещодавно включили в структуру управління Росгвардії.
  • Також з'явилася інформація, що колишні вагнерівці отаборилися поблизу окупованого Скадовська. Однак їм нічого не постачають – навіть транспорту чи засобів індивідуального захисту. 

 

Автор: Дмитро Усик