Людей не вистачає: військовий аналітик сказав, куди можуть перекинути вагнерівців після Бахмута
Вагнерівці продовжують воювати проти України. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що зараз їх перекидають на три нові напрямки.
Від того "Вагнера" за кількістю залишилося 10%. Це вже не можна вважати суттєвим військовим підрозділом. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
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Куди можуть перекинути "Вагнер"
На думку Гетьмана, вагнерівців можуть перекинути на такі напрямки:
- Лиманський та Куп'янський напрямки
- Мар'їнка – Авдіївка;
- Вугледар.
Це міста, де вони намагаються здійснювати активні бойові дії. Росіяни не можуть досягти жодних успіхів. Йдуть важкі бої, але ворог не просувається,
– констатував аналітик.
Тому на один з цих напрямків можуть перекинути вагнерівців, аби зробити шось подібне до того, що вони зробили з Бахмутом.
"Бахмут вони штурмували майже рік, і їх було в десять разів більше, ніж зараз. Я не знаю, де їм брати людей. З ув'язненими перекрили, бо там вже годуються регулярні частини російської армії. Не знаю, як Євгєній Пригожин з тих 5 – 7 тисяч, які в нього залишилися, знову сформує 50 – 70 тисяч", – пояснив Гетьман.
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Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Вранці 25 травня Пригожин заявив про буцімто "відхід" своїх найманців з Бахмута. Цікаво, що раніше очільник ПВК "Вагнера" заявляв, що вони "захопили" Бахмут.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий відзначив, що ці слова – "латентна капітуляція". Ймовірно, Пригожин намагається зберегти залишки своєї приватної компанії, бо усвідомлює, що за декілька тижнів на Бахмутському напрямку його організація може припинити існування.
- У Міноборони України повідомили, що ворог знизив наступальну активність на Бахмутському напрямку. Це пов'язано з тим, що триває заміна та перегрупування російських військ.