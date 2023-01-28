Росія відвела вагнерівців з-під Бахмута: ким їх замінили

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок війни. Ворог ні на день не припиняє артилерійські обстріли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив головний сержант танкового батальйону ЗСУ Максим Бутолін. За його словами, на Бахмутському напрямку ворог збільшив застосування авіації.

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Вагнерівці відійшли з позицій

Бутолін розповів, що поблизу Бахмута наразі немає зеківської армії Пригожина.

Поблизу Бахмута немає ПВК "Вагнера", вони трішки змістились,

– каже військовий.

Він також додав, що на їхні позиції прийшли нещодавно мобілізовані росіяни. Попри це, інтенсивність боїв не згасає.

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Сержант каже, що на Бахмутському напрямку зараз змінився склад ворога та його дії. Ймовірно, ця зміна бійців пов'язана з підготовкою до нового наступу Росії на Сході.

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