Вагнерівців не випустять із Бахмута, – Жданов про плани міноборони Росії

Євгєній Пригожин періодично заявляє про намір своїх найманців покинути Бахмут, однак дата цієї події постійно відкладається. Міноборони Росії навряд дозволить зекам вийти з міста, аби ті не почали неконтрольованих дій під наказами свого ватажка.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, з чим зараз пов'язаний рух вагнерівців на Бахмутському напрямку.

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За повідомленнями заступниці міністра оборони Ганни Маляр, вагнерівці вивели свої угрупування з Бахмута. Жданов переконаний, що це відбувається з метою перегрупування та доукомплектування, адже терористи зазнали величезних втрат.

ПВК "Вагнера" не дозволять вийти

За повідомленнями Жданова, імовірно, вагнерівців зараз замінюють на десантні підрозділи на деяких відрізках.

До того ж в одному зі своїх інтерв'ю Пригожин заявив, що в нього немає погодження з міністерством оборони Росії про те, що позиції зеків будуть переймати російські регулярні частини.

Згодом з’явилася інформація, що частини "Вагнера", які виходять на перепідготовку, з 1 червня будуть в навчальних центрах поповнювати свої ряди й переходять до міністерства оборони Росії, розповів Жданов.

Так, імовірно, російське керівництво вирішило забрати у Пригожина угрупування і поставити його в один ряд з іншими ПВК міноборони "Ветеран" та "Патріот".

Цікавий хід, але зрозумілий тим, що таких мотивованих бійців не випустять, щоб не дозволити Пригожину розвернути крила за спиною і погрожувати бійцями, що він кудись їх виведе в інші райони. Можливо, їх перекинуть на інші відрізки,

– резюмував військовий експерт.

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