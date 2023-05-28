ЗСУ треба вдало виконати роботу на флангах, – військовий експерт про вихід вагнерівців з Бахмута

Вагнерівці поступово виходять із міста-фортеці Бахмут. Роблять вони це малими тактичними групами.

Такі дії окупантів українська сторона може успішно використати для подальшого просування на напрямку. Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень.

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Як діють окупанти

Олександр Мусієнко пояснив, що окупанти виводять найманців-терористів у місця так званих польових таборів на окупованих територіях. Подальша доля вагнерівців невідома. Ймовірно, очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин або пообіцяє їм створити армію як в 1917 році, або перекине їх на інші напрямки.

Поки що їх дійсно виводять, а російські війська починають заходити,

– наголосив він.

Втім, така ротація російського війська може стати чудовою можливістю для ЗСУ, щоб довести до кінця дії щодо оточення Бахмута з південного та північного флангів.

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Плани ЗСУ

Військовий експерт наголосив, що українські захисники у Бахмуті мають тактичні успіхи на флангах.

Межі ураження нашої артилерії з мінометами ворожого угруповання в Бахмуті зростає, там їх вибивають із позицій,

– додав він.

Росіянам не вдалося прорвати оборону та зайти до Часового Яру. Також фіксується сповільнення наступального темпу в окупантів. Цим планують і надалі користуватися українські захисники.

За його словами, з огляду на те, як ЗСУ просуватимуться по флангах, з такими темпами вони зможуть діставати по шляхах сполучення з окупованих територій до Бахмуту та всіх місць дислокації ворога.

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