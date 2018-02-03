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"Вакарчук і Зеленський можуть бути шансом для країни": політолог назвав умови

21:22, сьогодні 447 Читать новость на русском
Вакарчук та Зеленський
Вакарчук та Зеленський / Колаж 24 Канал

Людям, далеким від політики, краще не висуватися кандидатом на пост Президента України, а якщо вони це роблять, то вони повинні розуміти правила і ризики української політики. Так можливість балотування музиканта Святослава Вакарчука та артиста Володимира Зеленського прокоментував керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Про це повідомляє "Главред".

"Вакарчук і Зеленський можуть бути шансом для країни в тому випадку, якщо вони підуть на союз із просунутою частиною середнього класу, якщо усвідомлюють роль структури і організації в політичній грі", – заявив експерт.

Читайте також: Експерт пояснив, як політики використовують Вакарчука і Зеленського

Романенко також наголосив, що неможливо переграти таку погану систему, яка є сьогодні в Україні, лише харизмою і вірою в краще майбутнє. Натомість, за словами полтолога, "потрібно реалістично дивитися на себе, свої недоліки, щоб розуміти, як за допомогою інших людей і організацій закрити власні слабкості".

"Потрібно постійно перебувати в комунікаційному процесі і переконувати, переконувати, переконувати людей в тому, що тільки спільно ми зможемо досягти колективного та особистого успіху. Тому 2019 рік для нас – шанс спробувати подолати родову травму "моя хата скраю", – розповів Романенко.

Він також заявив, що наразі дуже проблематично говорити про те, що Вакарчук є суперником президента Петра Порошенка.

"Цілком можливо, що він буде його спаринг-партнером, який восени 2019 року затягне фракцію до Верховної Ради, а в фракції будуть "правильні" люди. Рано поки що говорити. Ми побачимо конфігурації пізньої осені 2018-взимку 2019 року, щоб впевнено говорити, в яку гру грає Вакарчук", – додав політолог.

Нагадаємо, за даними соцопитувань, якби президентські вибори в Україні відбувались найближчим часом, то лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук цілком реально міг би позмагатись за пост президента. Те ж саме стосується і Володимира Зеленського.

Теги: Новини України Новини політики Президент України Святослав Вакарчук Квартал 95 Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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