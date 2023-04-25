Залізний генерал, що "мутить двіж": біографія Головнокомандувача ЗСУ Залужного

Про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного світ дізнався після 24 лютого 2022 року. Тоді й по-новому відкрила його для себе Україна. Хоча й перебував на своїй посаді він трохи більше як пів року, одразу був впевнений у тому, що наша армія зможе гідно протистояти окупантам та даватиме їм гарячої прочуханки.

Для великої кількості людей біографія Залужного залишається невідомою, хоча його персона, безперечно, варта уваги. У цьому матеріалі 24 Канал розповість, яке було дитинство майбутнього Залізного генерала, як він став Головнокомандувачем ЗСУ та чи збирається звільнятися.

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Ранні роки, юність та освіта

Народився майбутній керівник українською армією 8 липня 1973 року у місті Звягелі Житомирської області (раніше Новоград-Волинський).



Залужний в дитинстві / Фото зі соцмереж

Батько майбутнього Першого отамана України був офіцером, тому ще малим Залужний мріяв про військову кар'єру. Водночас про маму відомо те, що вона родом з Чернігівщини та малим Валерій проводив в цьому регіоні чимало часу.



Майбутній генерал у шкільні роки / Зображення зі соцмереж

Навчався Залужний в одній зі шкіл свого рідного міста (№9), у 1989 році, вступив до Звягельського машинобудівного технікуму. Його він закінчив у 1993 році з відзнакою, вступивши потім на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ.

Закінчив цей вищий навчальний заклад Залужний у 1997 році, після чого почав будувати кар'єру військового.



Залужний в юності / Світлина зі соцмереж

На Одеському інституті навчання майбутнього генерала не закінчилось. У 2005 році він вступив до Національної академії оборони України та через два роки закінчив навчання із золотою медаллю.

Також відомо, що у 2014 він закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського та був нагороджений перехідним мечем Великої Британії.

Окрім того, у 2020 році Залужний здобув диплом магістра міжнародних відносин в Острозькій академії.

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Військова кар'єра: як став генералом

Після закінчення інституту в Одесі Залужний був: командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти, командиром роти курсантів та командиром батальйону.

У 2007 році Залужного призначили на посаду начальника штабу – першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові.

У 2009 році – став командиром 51-ї окремої механізованої бригади та обіймав цю посаду до 2012 року.

У 2014 році – був призначений заступником командира сектора "С", що формувався на Донеччині. З того часу Залужний керував майже всіма угрупованнями, які там утворювались.

У 2017 році – був начальником штабу як перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід". Також 23 серпня отримав звання генерал-майора.

У 2018 році – став начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗС України як перший заступник командувача Об'єднаних сил.

У 2019 році (9 грудня) – був призначений командувачем Оперативного командування "Північ".

У 2021 році (24 серпня) – став генерал-лейтенантом, а 4 березня 2022 – уже міг себе називати просто генерал.



Перелік військових звань ЗСУ / Інфографіка "Мілітарного"

27 липня 2021 року указом Президента України Валерій Залужний став Головнокомандувачем ЗСУ . Також слід наголосити, що він перший військовий такого рангу, який не пройшов школи радянського вишколу – себто орієнтований не на "совок", а стандарти НАТО.

Зазначимо, що Залужний став першим Головнокомандувачем, який воював. До того ж разом зі солдатами (від 2014 року на Сході). Цікаво, що з багатьма зі своїх побратимів, як зазначив він в інтерв'ю, він інколи зідзвонюється, що однозначно свідчить про нього як товариську людину.

Кабінет Залужного в ООС — це, по суті, компактна квартира метрів на 30. Коридор із лінолеумом, вбиральня, далі кабінет і з нього ж двері, які ведуть до спального місця,

– писали Reporters.

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Боротьба з бюрократією

Від перших днів на посаді Головнокомандувача Залужний боровся з шаленою бюрократією, яка існувала в нашій армії. Власне, уже на третій день після підписання президентом указу, він прибув на Схід, зібрав усіх командирів та наказав їм залишити лише бойові документи.

Я дав таку команду командирам військових частин прибрати всі папери. Тому вже казати про те, що хтось штучно створює цю "паперову" армію, вже немає. От я як головнокомандувач кажу: я наказав прибрати,

– констатував він в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Також він наголосив, що від того моменту працює над тим, аби впровадити автоматизовану систему управління та масштабувати електронний документообіг.

Особисте життя

Одружився зі своєю дружиною Оленою майбутній генерал ще 20 років тому. У пари за цей час народилося дві доньки. Старша – уже військовослужбовиця в Київському гарнізоні, а молодша планує стати медикинею та вчиться за цією спеціальністю в медінституті.

Відомо, що Олена Залужна працює фінансисткою в "Укргазбанку". До повномасштабного вторгнення вона з чоловіком багато подорожувала.

У мене ще з піонерських часів залишилася пристрасть до подорожей, як правило, піших: одягаю спортивний костюм і йду знайомитися з містом,

– розповідав в одному з інтерв'ю сам Залужний.

Подружжя Валерія та Олени Залужних / фото зі соцмереж

Західні та українські ЗМІ писали, що, попри залізний характер, часом український генерал дуже чуттєвий. Зокрема, він любить поезію та називав своєю настільною книгою збірку "Особливий лелека" Богдана Голови.

Залужний і Зеленський

Ледь не від початку повномасштабного вторгнення поширюються чутки, що між Верховним Головнокомандувачем та Президентом України нібито є конфлікт. Багато хто говорить про те, що в теперішніх умовах Залужний є єдиною людиною, яка може конкурувати зі Зеленським, однак насправді під великим питанням те, чи потрібно це йому.

Власне, і в Офісі Президента, і в Генеральному штабі ЗСУ, і в Міноборони, і навіть в РНБО спростовували той факт, що між військовим керівництвом нашої держави є якийсь "конфлікт". До того ж, як запевняли певні медіа, через стратегію стосовно Бахмута.

Очевидно, такі повідомлення про конфлікт між Зеленським та Залужним лише грають на руку російській пропаганді. Українська приказка говорить, що коней на переправі не міняють – себто дуже малоімовірно, що відбуватимуться якісь ротації на таких щаблях військового керівництва. Це навіть ризиково з погляду на те, що країна живе у воєнному стані.

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"Залужний мутить двіж"

Назва цього блоку може здатись дивною, але, за даними 24 Каналу, саме так звучить один з найбільш популярних щоденних запитів про Залужного у Google.

Саме так, майже 2 тисяч людей день у день вводять у пошуковику "Залужний мутить двіж", аби послухати веселу пісню про Верховного Головнокомандувача та разом з тим насолодитися новими мемами за його участі.

Залужний мутить двіж – Oisho BTZ

Смішні картинки зі Залужним / зображення зі соцмереж

Уже навіть з'явились футболки та інший одяг з генералом. Його щодня купляють не лише українці, а й люди по всьому світу. Водночас очевидно, що ми ще не раз радітимемо успіхам Головнокомандувача та усієї української армії, що йому підконтрольна.

До речі, останніми тижнями все більше розмов про потенційний контрнаступ ЗСУ, зокрема, – про звільнення Криму. Якщо це справді відбудеться – чи краще сказати "коли" – не варто знецінювати в цьому заслуги саме Валерія Залужного.

Нехай ні в кого не буде сумніві у тому, що внесок Головнокомандувача у перемогу України – чи не найбільший.