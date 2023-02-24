"Не буде Валєри, чи будемо всі ми?": у рідному місті Залужного за його здоров'я ставлять свічки
Джерело:Hromadske
Валерій Залужний – герой України та усього вільного світу. У Звягелі – рідному місті Головнокомандувача ЗСУ – його згадують з надзвичайною любов'ю та теплом.
Як Залужного згадують у Звягелі
Тетяна Шатульська – перша вчителька Головнокомандувача ЗСУ – згадує, що у дитинстві він був спокійним та кмітливим. Швидко навчився читати й був "молодцем" за технікою читання.
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Завжди брав на себе відповідальність й першим запитував, чи можна йому чергувати. Ніколи не забував та не затягував, коли потрібно було підготувати якесь завдання.
Шатульська не сумнівалася, що з Залужного будуть люди. Ще у школі він точно знав: виросте – стане військовим.
Ольги Антоненко – класна керівниця Залужного – розповідає, що Головнокомандувач ЗСУ з дитинства був розсудливим та людяним.
"Батьки виховали хлопця дуже добре, він допомагав товаришам, усі доручення виконував із честю, у складних ситуаціях був розсудливим, вчився добре, шкідливих звичок не мав. І поведінка була зразкова, – розповідає педагогиня.
У технікумі, де навчався Залужний, кажуть, що з ним було завжди дуже приємно спілкуватися. Був серйозним, але не похмурим, а живим. Добре навчався та хапав усе на льоту.
"Виріс у кар'єрі, але людські якості не змінилися"
У дорослому віці Залужуний декілька разів приїжджав на зустрічі однокласників. Завжди наголошував, що все має бути "по-людськи". Запрошував вчителів, неодмінно замовляв їм таксі. Був активний у чаті класу.
Однокласники, однокурсники, друзі пишаються Залужним. За його здоров'я ставлять свічки
Хай Господь береже його. Бо не буде Валєри, то чи будемо всі ми?,
– кажуть люди.
Залужний звернувся до українців
У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Залужний звернувся до українців. Головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам та усім, хто наближає Україну до перемоги.
Залужний наголосив: українці стали міцнішими за сталь та бетон. Головнокомандувач ЗСУ зауважив: герої – серед нас. Завдяки їм Україна вистояла цей рік.