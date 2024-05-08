Валерій Залужний отримав звання Почесного громадянина Києва

Колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному присвоїли звання Почесного громадянина Києва. Урочиста подія відбулася під час засідання сесії Київської міськради.

Про присвоєння почесного звання Валерію Залужному стало відомо на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 8 травня 2024 року. Про вручення генералу Почесного громадянина Києва оголосив міський голова Віталій Кличко, повідомляє 24 Канал.

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Кличко нагородив Залужного почесним званням вдома у Ліни Костенко

За словами Кличка, Ліна Костенко та Валерій Залужний є справжніми авторитетами як для киян, так і для всіх українців.

Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України,

– наголосив київський міський голова.

Віталій Кличко наголосив, що він був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни. Залужний написав у своєму фейсбуці, що для нього "велика честь бути поруч з Великою Людиною", Ліною Костенко. Також він сказав, що безмежно вдячний громаді Києва за довіру та високу нагороду.

Валерій Залужний вдома у Ліни Костенко / Фото Валерій Залужний

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