Вивів Залужного: Зеленський змінив склад РНБО і Ставки

Володимир Зеленський змінив склад РНБО та Ставки. Президент вивів звідти Валерія Залужного.

Натомість туди ввели нового головнокомандувача Олександра Сирського. Нагадаємо, він офіційно зайняв цю посаду 8 лютого.

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Зміни з приходом Сирського

На сайті Офісу президента 9 лютого з'явилися укази президента, за якими Зеленський вводить у склад РНБО та Ставки верховного головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім цього, звідти виводять Валерія Залужного.

Зазначимо, що зі складу Ради національної безпеки та оборони вивели й колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Її відставку підтримали у раді 7 лютого. За відповідне рішення проголосували 302 народні депутати.

Що передувало цьому

Володимир Зеленський та Валерій Залужний 8 лютого провели розмову, що стосувалася потреби в оновленні керівництва. Згодом стало відомо про відставку Залужного та призначення на посаду Головнокомандувача Олександра Сирського.

Президент України наголосив, що це рішення не про імена і зовсім не про політику. У вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що необідне перезавантаження та більше технологічність дій армії. За його словами, штаби всіх рівнів мають знати й відчувати фронт так само як солдати на "нулі".

Як пояснив радник глави ОП Михайло Подоляк, необхідно переглянути тактику дій, що не забезпечила результату торік. Окрім цього, важливо не допустити стагнації і потрібно знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу.

Того ж дня зміни торкнулися й Генштабу. Володимир Зеленський указом звільнив голову Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, натомість призначивши на його місце генерал-майора Анатолія Баргилевича. Окрім цього, за словами президента, Сирський визначився з кандидатурами заступників. Відповідні укази з'являться незабаром.