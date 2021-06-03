Варшава й Краків готові, – посол про заміну Мінська у переговорах щодо Донбасу

Польща готова запропонувати майданчики для перемовин щодо Донбасу. Логістично для цього підійдуть, зокрема, Варшава та Краків.

Таку думку висловив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі. Водночас йому невідомо, чи справді зараз розглядають такі варіанти.

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"Про Варшаву я почув з інтерв'ю Леоніда Кравчука у квітні. Він назвав Варшаву й деякі інші столиці", – пояснив польський дипломат.

Ціхоцькі також відповів на те, що деякі з членів делегацій, які ведуть переговори у Мінську, не можуть полетіти до країн-членів Євросоюзу.

За його словами, це не є проблемою. Адже раніше Росія та Захід вже практикували можливість разового скасування візових санкцій.

Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, чи Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато гарних місць для переговорів,

– наголосив посол Польщі.

"Я розумію, що після завершення обмежень, які змушують спілкуватися онлайн, сторони мають повернутися до живого обговорення. Це дуже важливо", – додав він

Ціхоцькі: Перемовини у Мінську – це не коректно

Дипломат звернув увагу на те, що онлайн-формат передбачає багато обмежень, особливо – в таких складних перемовинах, як щодо Донбасу.

Водночас він розуміє, що повернутися до офлайн переговорів саме у Мінську буде непросто. Мовляв, "якийсь МИГ чи "Хамас" щось може влаштувати".

"Тобто тут у кабінеті будуть розмовляти, а у сусідньому кварталі катуватимуть людей? Мені здається, це некоректно", – вважає Ціхоцькі.

Чому Мінську шукають альтернативи

Тему заміни Мінська як майданчика для перемовин щодо Донбасу підіймають вже не вперше. Відповідні пропозиції лунали ще у серпні 2020 року.

Втім, нова хвиля обговорень почалася після інциденту з літаком Ryanair у Мінську та затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що пошуків альтернативи змушують вчинки режиму Лукашенка.

А речник української делегації Олексій Арестович наголосив, що Мінськ перестане бути майданчиком для переговорів, якщо окупанти допитають Протасевича.