Представник Росії на Радбезі ООН відкрито погрожував Україні

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відверто брехав на засіданні Ради безпеки, яка відбулася 29 грудня внаслідок масованого російського обстрілу по території нашої держави. Він звинувачував Україну у цинічному злочині країни-агресорки.

Окупанти у ніч проти 29 грудня здійснили масовану атаку на Україну. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що цей обстріл з повітря був наймасованішим з початку російського вторгнення в нашу країну.

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Що заявив Небензя в ООН

Російський представник в ООН цинічно заявив, що робота ППО стала причиною жертв серед мирного населення під час масованого російського обстрілу 29 грудня. За його словами, Київ буцімто розміщує ППО у житлових кварталах і порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Представниця Великої Британії безапеляційно заявила, що жертв було б більше, якби не робота української ППО. Важко уявити більший цинізм,

– нахабно заявив Небензя.

Водночас він заявив, що якби не робота української ППО, то жертв серед мирних жителів не було б.

Російський представник довів до абсурду ще більше, порадивши присутнім остерігатися заяв Великої Британії про постачання Києву ще 100 ракет протиповітряної оборони, саме від використання яких буцімто гинуть мирні жителі.

Також він закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом. За його словами, чим більше Київ створюватиме загрози для Росії, то жорсткіше діятимуть у Кремлі.

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