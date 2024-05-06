Дружина та донька втратили захисника: в бою за Україну загинув воїн з Львівщини

В бою проти росіян на Авдіївському напрямку загинув молодший сержант 71 ОЄБр Василь Жемела. За тиждень до рокового бою Герой отримав відзнаку "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ.

У 37-річного захисника залишились дружина й маленька донечка. Своїми принципами та відповідальністю воїн заслужив повагу та авторитет серед побратимів.

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Загиблий десантник – приклад для майбутніх поколінь

Василь Жемела народився 9 жовтня 1986 року в селі Забір’я Рава-Руської громади. Проте він останнім часом разом з дружиною Тетяною та донечкою Єлизаветою проживав у місті Дубляни. Чоловік боронив Україну від ворога в складі 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Мав звання молодшого сержанта.

За тиждень до бою, в якому загинув Василь, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив воїна "Золотим хрестом" за мужність, високий професіоналізм і відданість військовому обов’язку. Нагороду він отримав наприкінці квітня.

На початку березня 2024 року, обороняючи один з населених пунктів у Донецькій області, молодший сержант Жемела ефективно приглушив ворожі БПЛА, що зробило неможливим проведення аеророзвідки ворогом.

Своїм принциповим і відповідальним ставленням до службових обов’язків Василь заслужив повагу та авторитет серед побратимів. Захисник зі Львівщини неодноразово брав участь у виконанні бойових завдань і власними діями служив прикладом відданості та професіоналізму для своїх підлеглих,

– повідомили у Львівському обласному ТЦК.

Один короткий, але запеклий бій відібрав чоловіка у дружини Тетяни, а у донечки Єлизавети – тата. Після прощання Героя поховають на Марсовому полі у Львові.

В бою за Україну нас покидають найдостойніші

В бою проти росіян на Донбасі загинув воїн Юрій Замашний із Черкаської області. Полеглий прикордонник був оператором БПАК. Старшому сержанту було 26 років. Він своїм вогнем до останнього прикривав побратимів від ворожих обстрілів під час евакуації поранених.

Раніше Україна втратила ще одного Героя у боротьбі проти російського загарбника. На фронті загинув Віталій "Буба" Шнуренко. Раніше захисник був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест".

Війна продовжує забирати кращих синів та дочок України. Так, на жаль, стало відомо, що у бою загинув доброволець "Азову" Салата Олександр.

Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.