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      Важливі зміни у системі освіти: у яких випадках учня залишають на другий рік у тому ж класі

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      У шкільних правилах – важливі зміни
      У шкільних правилах – важливі зміни / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Залишити учнів на другий рік у тому ж класі (навіть за наявності відповідного рішення педради навчального закладу) можна тільки за згодою батьків чи законних представників дитини. Ще ж і надто – зробити це можна лише за певних умов і тільки один раз протягом усього періоду навчання.

      Зміни у законодавстві стосуються учнів, які навчаються у класах з 1 по 8. Про це мовиться у порядку переведення учнів до наступного класу. 

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      Документ затверджений 2015 року, але у травні 2019 Міністерство освіти та науки внесло до нього важливі зміни.

      Зміни у порядку переведення учнів до наступного класу:

      ► Учнів 1 або 2 класів можуть залишити на ще один рік навчання у тому ж класі тільки після звернення батьків до школи.

      ► Учнів класів із 3 по 8 можуть залишити на повторне навчання, якщо за результатами річного оцінювання вони здобули початковий рівень (мовиться про 1-3 бали) з української мови, математики, алгебри або геометрії.

      ► У класах з навчанням мовами корінних народів і національних меншин перелік, вказаний вище, доповнюється мовою навчання.

      ► Рішення про повторне навчання ухвалює педагогічна рада школи за заявою когось із батьків.

      ► Повторно навчатись в одному і тому ж класі школи можна лише один раз протягом усього терміну здобуття учнем загальної середньої освіти.

      Зверніть увагу: 20 червня президент Зеленський скасував указ про обов’язкову шкільну форму.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Освіта Реформа освіти Законодавство Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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