"Непотрібний функціонал для Росії": чи може Кремль реально "прибрати" Лукашенка

Аналітики інститут Лансінга повідомляють, що Владімір Путін віддав наказ ліквідувати Алєксандра Лукашенка. Кремлівський диктатор має на меті захопити контроль над Білоруссю і дати наказ армії країни вступити у війну проти нас.

Втім, керувати військом Москва може і зараз, адже нещодавно створили спільне так зване російсько-білоруське регіональне угрупування. Лукашенко на це військове формування впливу не здійснює. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан.

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Дзвіночок для Лукашенка

Військовий експерт наголошує, смерть Владіміра Макея говорить про те, що вже включилися спецслужби. "Будь-яке міністерство закордонних справ – це за великим рахунком резиденція комітету держбезпеки ще з Радянського Союзу, тим більше, що в Білорусі це так і є", – відзначає Світан. Звичайно, додає він, є певні течії, пов'язані з тим, що зараз відбувається і в ОДКБ, і в Білорусі.

Я думаю, що смерть Макея – це перший дзвіночок по Лукашенку. Можливо, в такій підготовці є частка правди. Чи це може бути інформаційна кампанія, спрямована на самого Лукашенка, щоб він уже точно ходив рівним строєм по плацу туди, куди скаже командувач російської армії,

– припускає військовий експерт.

Що дає ліквідація білоруського диктатора

За словами Світана, усунення Лукашенка може зняти питання щодо державності Білорусі як такої. Сама система державної влади в країні побудована так, що відсутність президента, нехай навіть нелегітимного, говорить про відсутність усієї державності цієї території. Тому Кремль може ввести її у правове поле російської конституції, акцентує військовий експерт, як це було з Кримом, Донецьком, Луганськом, Херсоном та частиною Запоріжжя.

Швидше за все, зараз триває підготовка саме до такого руху – введенню Білорусі до складу Росії. Тут Лукашенко може заважати, адже це вже непотрібний функціонал для російської конституції. Його можуть справді прибрати,

– переконаний Роман Світан.

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